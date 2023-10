Julian Nagelsmann wird sein Debüt als Bundestrainer ohne Joshua Kimmich bestreiten. Der Profi des FC Bayern München muss schon vor dem ersten Abschnitt der USA-Reise des DFB-Teams krankheitsbedingt abreisen.

Bayern-Profi Joshua Kimmich fällt wegen eines grippalen Infektes nicht nur für das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft auf der Amerika-Reise gegen Gastgeber USA aus, sondern wird noch am Samstag (Ortszeit) vorzeitig nach München zurückfliegen. Das teilte der DFB am Samstag in Hartford vor dem Spielbeginn im Pratt & Whitney Stadium mit. "Man kennt das ja von Erkältungen, dass es wieder schlechter wird", erklärte der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann vor seiner DFB-Premiere bei RTL. "Es sah zwischenzeitlich besser aus, aber heute hatte er wieder Schüttelfrost und 38 Grad Fieber. Es bringt nichts, ihn im Hotelzimmer zu haben."

Für Kimmich bot Nagelsmann auf der Sechserposition Pascal Groß von Brighton & Hove Albion gegen die USA auf. Der England-Profi wird im Zentrum neben Kapitän Ilkay Gündogan auflaufen. Dazu nominierte Nagelsmann den zuletzt aussortierten Mats Hummels bei seiner Rückkehr direkt für die Startformation.

Der 28 Jahre alte Kimmich hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag verpasst. Schon am Freitag hatte Nagelsmann berichtet, dass Kimmich zur Sicherheit "von der Mannschaft isoliert" worden sei. Am kommenden Dienstagabend (Ortszeit) bestreitet das DFB-Team noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko. Im September hatte Kimmich auch schon beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich unter Interims-Teamchef Rudi Völler in Dortmund wegen muskulärer Probleme gefehlt.