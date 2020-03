Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am kommenden Spieltag der Fußball-Bundesliga findet nach Informationen unserer Redaktion als "Geisterspiel" statt. Zuvor hatte die Stadt Mönchengladbach offiziell bestätigt, dass das Rheinderby ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Zwei Bundesliga-Derbys, keine Stimmung: Sowohl das so traditionsreiche Duell zwischen Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (ab 18.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) als auch das emotionale Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Samstag (ab 15.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) finden nach Informationen unserer Redaktion ohne Zuschauer statt. Zumindest für das Rheinderby gibt's bereits eine offizielle Bestätigung. So hat die Stadt Mönchengladbach den Verzicht auf Zuschauer erklärt. Damit reagieren die Behörden auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Das Rheinderby, eine Partie des 21. Spieltags, war bereits einmal verschoben worden. Der Grund dafür: Sturmtief "Sabine", das in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet hatte. Noch am vergangenen Wochenende war das Heimspiel der Gladbacher gegen Dortmund vor Zuschauern gespielt worden. Doch bereits um dieses Duell gab es große Diskussionen. Denn der Kreis Heinsberg, dort haben sich bundesweit die meisten Menschen mit dem Virus angesteckt, liegt nur zehn Kilometer vom Borussia-Park entfernt. Am Montag hatte es dort auch den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

Zu dieser Entscheidung bekannte sich die Stadt Mönchengladbach am Dienstag: "Vor diesem Spiel gab es weder eine klare Empfehlung von Bundesseite noch klare Vorgaben durch das Land. Die Mediziner, mit denen wir uns intensiv beraten haben, hielten es für verantwortbar, das Spiel nicht zu untersagen", wird Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners in einer Pressemitteilung zitiert.

Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eindringlich dafür geworben, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen. Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, hatte daraufhin angekündigt, die Empfehlung von Spahn umzusetzen. Das würde auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Wochenende betreffen. Zuständig sind in NRW aber die Gesundheitsämter.