Sami Khedira steht vor einer völlig überraschenden Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Wie der "Kicker" berichtet, soll der 33-Jährige bei Hertha BSC unterschreiben. Demnach steht nur noch der Medizincheck beim Krisenklub in der Hauptstadt an. Khedira spielt bei Juventus Turin keine sportliche Rolle mehr. In dieser Saison war er bislang beim italienischen Rekordmeister noch nicht zum Einsatz gekommen. Von Hertha BSC oder Khediras Berater gab es vorerst keine Stellungnahme zu dem möglichen Transfer.

Zuletzt hatte Khedira mit einem Wechsel in die englische Premier League geliebäugelt. Bei Juve hat er noch einen bis zu diesem Sommer gültigen Vertrag. Die Hertha ist nach dem Absturz bis kurz vor die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga dringend auf der Suche nach Zugängen, die dem verunsicherten Team Stabilität geben. Am Samstag hatte es beim Debüt von Trainer-Rückkehrer Pal Dardai ein 1:3 bei Eintracht Frankfurt gegeben. Der Ungar hatte für Bruno Labbadia übernommen, der nach einer sehr schwachen Saison den Hut nehmen musste.

In der Bundesliga hatte Khedira ab 2006 für seinen Stammverein VfB Stuttgart gespielt, mit dem er 2007 auch deutscher Meister wurde. 2010 folgte der Wechsel zu Real Madrid, ehe er sich fünf Jahre später dem italienischen Rekordmeister anschloss. 2010 hatte er bei der WM in Südafrika den internationalen Durchbruch geschafft. Vier Jahre später wurde er mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister. Nach dem WM-Debakel 2018 setzte Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr auf den Schwaben in der Nationalmannschaft. Zuletzt hatte Khedira mehrfach gesundheitliche Probleme.