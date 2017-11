Sport

Aus in der Europa League: Hertha geht gegen Bilbao die Puste aus

Zwei Mal erzielt Hertha BSC die Führung gegen Athletic Bilbao, ehe die Spanier auf und die Partie schließlich drehen. Die Europa-League-Träume müssen die Berliner begraben, auch wenn die Leistung Mut macht.

Trotz eines lange Zeit mutigen Auftritts in Bilbao und des schon vierten Treffers von Rekord-Einkauf Davie Selke ist Hertha BSC aus der Europa League ausgeschieden. Gleich zwei Elfmeter, die jeweils Berlins Innenverteidiger Sebastian Landkamp verursachte und Athletic-Stürmer Aritz Aduriz verwandelte (35. und 66. Minute) sowie ein Tor von Inaki Williams (82.) beendeten die erste internationale Saison des Berliner Fußball-Bundesligisten seit acht Jahren.

Matthew Leckie (26. Minute) und Rekord-Einkauf Selke (36.) hatten eine in der ersten Hälfte couragierte Hertha zweimal in Führung gebracht. Doch nach der Pause drehte der achtmalige spanischen Meister vor 50.000 Zuschauern im Stadion San Mamés das Spiel und gewann noch mit 3:2 (1:2). Mit vier Punkten bleibt Hertha damit abgeschlagener Tabellenletzter.

Agiler Leckie

Nach ihrer abenteuerlichen Anreise spielten die Berliner wie angekündigt zunächst kompakt, machten die Räume defensiv eng und setzten auf schnelle Gegenstöße. Der Australier Mathew Leckie tauchte gleich in der Anfangsphase gefährlich vor dem Tor der Basken auf. Nach schönem Zuspiel von Mitchell Weiser hatte Davie Selke, der als einziger Stürmer den Vorzug vor Kapitän Vedad Ibisevic bekommen hatte, die große Chance zur Führung. Doch der Hertha-Rekordeinkauf brachte auch aus bester Position den Ball nicht an Iago Herrerin vorbei, der auch den Nachschuss von Fabian Lustenberger stark hielt (12.).

Das mutige Spiel der Berliner, die immer wieder geschickt Nadelstiche setzten, wurde durch Leckie belohnt. Der überraschend in die erste Elf gerückte Mittelstädt flankte scharf, der Australier köpfte zu seinem ersten Europa-League-Tor ein. Für den besten Hertha-Torschützen der Saison war es das erste Spiel für die Blau-Weißen seit einem Monat, holte er doch mit Australien das Ticket für die WM im nächsten Jahr.

Bilbao zieht das Tempo an

Auch der Ausgleich, der aus heiterem Himmel fiel, schockte die Gäste nicht. Nach einem Zweikampf von Sebastian Langkamp an Inaki Williams hatte der italienische Schiedsrichter Paolo Tagliavento auf Elfmeter entschieden. Atletico-Topstar Aduriz ließ Thomas Kraft keine Chance, der im Europacup statt Stammkeeper Rune Jarstein spielt. In ihren dunkelblauen Trikots und weißen Hosen spielten die Gäste weiter keck auf. Leckie verlängerte einen Ball auf Valentino Lazaro. Die präzise Eingabe nickte Selke zur erneuten Hertha-Führung ein. Die Gastgeber verschärften angesichts der drohenden Heimniederlage nach der Pause das Tempo, Hertha kam kaum noch aus der eigenen Hälfte. Der Druck wurde immer größer.

Der achtmalige spanische Meister und 24-malige Pokalsieger, in der Premira Division nur auf Rang 15, benötigte allerdings einen weiteren Elfmeter zum Ausgleich. In einem Luftduell war erneut Langkamp der Pechvogel, der Kapitän spielte diesmal den Ball mit der Hand. Kraft war auch beim zweiten Elfmeter von Aduriz in der richtigen Ecke, konnte den Ball aber nicht halten. Und es kam noch schlimmer: Inaki Williams traf nach einem Freistoß mit einem Konter mitten ins Berliner Herz. Völlig freistehende vergab Selke in der Nachspielzeit den verdienten Ausgleich.

Quelle: n-tv.de