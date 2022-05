Robert Lewandowski hat einen gültigen Arbeitsvertrag beim FC Bayern. Doch den will er unbedingt vorzeitig beenden und macht daraus nun auch keinen Hehl mehr. Eine Reaktion des Klubs - von Boss Oliver Kahn - lässt nicht lange auf sich warten.

Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat mit Unverständnis auf die öffentlichen Aussagen von Robert Lewandowski reagiert, in denen der polnische Torjäger auf seinen vorzeitigen Abschied aus München drängt. "Warum Robert diesen Weg gewählt hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Solche Äußerungen in der Öffentlichkeit bringen keinen weiter. Robert wurde hier zweimal in Folge Weltfußballer - ich denke, er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte der frühere Nationaltorwart beim TV-Sender Sport1.

Zuvor hatte Lewandowski seinen Wechselwunsch in diesem Sommer und damit ein Jahr vor Vertragsende bekräftigt. "Für heute steht fest: Meine Geschichte mit Bayern ist vorbei. Nach allem, was in den letzten Monaten geschehen ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Mir ist klar, dass der Transfer die beste Lösung für beide Seiten ist", sagte der Pole, der vom FC Barcelona umworben werden soll, bei der Pressekonferenz mit der polnischen Nationalmannschaft.

Schon am Tag zuvor hatte er am Rande des Formel-1-Rennens in Monaco beim polnischen TV-Sender Eleven Sports PL gesagt: "Wir haben ein Haus auf Mallorca. Das Gefühl für Spanien ist da, und ich finde es einen wirklich guten Ort - nicht nur, um dort Urlaub zu machen." War das bereits ein Statement, krachte es nur einen Tag später gewaltig.

Lewandowski erhofft sich, der FC Bayern behalte ihn nicht nur, "weil sie es können". Doch die bisherigen Reaktionen aus München lauteten anders. Die Verantwortlichen um Kahn und auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten stets betont, Lewandowski in diesem Sommer nicht ziehen zu lassen. Erst im kommenden Sommer könne der Pole ablösefrei gehen. Aktuell bietet der FC Barcelona, der eigentlich hochverschuldet ist, angeblich mehr als 30 Millionen Euro Ablöse für den Toptorjäger.

Mangelnde Wertschätzung seitens der Münchner soll ein Grund für Lewandowskis Trennungswunsch sein. Berichten zufolge hatte sich der FC Bayern um BVB-Abgang Erling Haaland bemüht, der nun zu Manchester City wechselt. Kahn entgegnete nun, Wertschätzung sei "keine Einbahnstraße".