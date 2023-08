Wochenlang geht das Ringen um den wechselwilligen Harry Kane, am Ende der Verhandlungen steht ein Rekordangebot des FC Bayern München an Tottenham Hotspur. Doch als alles klar scheint, droht der Deal auf einmal zu platzen. Nun scheint doch noch alles seinen geregelten Gang zu gehen.

Englands Fußballnationalspieler Harry Kane hat nach Informationen mehrerer Medien einem Wechsel zum FC Bayern München zugestimmt und sich mit dem deutschen Rekordmeister auch auf die Details eines Transfers verständigt. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Kane zögere. Kane hatte dem FC Bayern bereits seine Zusage gegeben, bevor es noch einmal Gesprächsbedarf gab. Nach Informationen der "Bild" sei zuletzt noch ein finanzielles Problem zu klären gewesen, dabei sei es auch um Berater-Honorare gegangen.

Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft wird unter anderem von Vater Pat und Bruder Charlie beraten. Laut "Bild" hätten die Bayern-Bosse deswegen nochmal Gespräche sowohl mit der Kane-Familie als auch mit Tottenham gesucht. Der Torjäger könnte damit bereits am Freitag den Medizincheck beim deutschen Meister absolvieren. Beim FC Bayern soll Kane einen Vertrag bis 2027 unterschreiben.

Mit Tottenham Hotspur hatte sich der FC Bayern bereits in der Nacht zum Donnerstag laut Medienberichten auf das Geschäft geeinigt. Seither war Kanes Wechselwille von mehreren Medien infrage gestellt worden. Kane wartet laut "The Athletic" nun auf das grüne Licht für die Reise zum Medizincheck nach München. Der 30-Jährige ist seit Wochen Wunschtransfer des FC Bayern und wäre mit einer erwarteten Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro der Rekordzugang der Bundesliga.

Nachdem der Torjäger erklärt hatte, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, hatten die Klubbesitzer aus den USA auf einen lukrativen Verkauf in diesem Sommer gedrängt. Die Kanes wiederum sollen bei den Spurs Druck ausgeübt und intern einen ablösefreien Abgang im kommenden Sommer angekündigt haben, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Stürmer hatte zuletzt mehrfach betont, dass er seine Zukunft noch vor Tottenhams Premier-League-Auftaktspiel in Brentford am Sonntag geklärt haben möchte.