Reds haben City in Schlagdistanz Kantersieg bringt Klopp zurück ins Titelrennen

Lange scheint es, als würde Manchester City in der Premier League unangefochten in Richtung Titelverteidigung marschieren. Zu unantastbar scheint das Team von Pep Guardiola. Doch weil eine lange Serie reißt, bringt sich der FC Liverpool mit Macht zurück in Schlagdistanz.

Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ist in der englischen Fußball-Meisterschaft wieder ganz nah dran an Tabellenführer Manchester City. Die Reds gewannen ihr Nachholspiel des 19. Spieltags gegen ein ersatzgeschwächtes und völlig überfordertes Leeds United mit 6:0 (3:0) und verkürzten den Rückstand auf die Citizens auf drei Punkte. Anfang April treffen beide Topteams im direkten Duell aufeinander. Zu Jahresbeginn hatte Liverpool noch elf Punkte Rückstand auf Man City.

Liverpool sorgte gleich im ersten Durchgang für klare Verhältnisse: Superstar Mohamed Salah verwandelte zwei Elfmeter (15./35.), außerdem erzielte der ehemalige Schalker Joel Matip sein erstes Saisontor (30.) für die klar überlegenen Gastgeber. Im zweiten Durchgang erhöhten noch Afrika-Cup-Gewinner Sadio Mane (80./90.+1) und Abwehrchef Virgil van Dijk (90.+3).

Leeds' Coach Marcelo Bielsa war ordentlich bedient: "In der zweiten Halbzeit war uns klar, dass es schwierig werden würde, ein ausgeglichenes Spiel zu spielen, aber wir wollten vermeiden, was am Ende passierte", sagte der Argentinier und wollte keine Ausreden für die herbe Klatsche akzeptieren. "Ein Ergebnis wie heute kann man nicht mit den Ausfällen erklären."

"Ein wunderbares Spiel"

Jürgen Klopp war nach dem Spektakel natürlich zufrieden. Sogar euphorisch: "Ein Topspiel. Top für die Leute - wir sind wirklich in guter Form. Ein wunderbares Spiel in Anfield. Leeds hatte gute Phasen, aber es ist wirklich schwierig, 90 Minuten lang so zu spielen wie sie, besonders gegen einen Gegner wie uns."

Für zwei seiner Spieler hatte Klopp ein Extralob parat: "Mo Salah hat ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht", sagte der deutsche Trainer gegenüber Sky. Noch mehr begeisterte den Welttrainer aber der Senegalese Sadio Mané: "Sadios Spiel war eines seiner besten. Wie er im Zentrum gespielt hat - das war der absolute Wahnsinn."

Die Aufholjagd auf Manchester City ist jetzt allerdings zunächst erstmal wieder unterbrochen: Der FC Liverpool spielt am Sonntag um den Ligapokal, den ersten Titel der Saison. In Wembley wartet auf die Reds Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea. Manchester City kann am Samstag bei Liverpools Lokalrivale FC Everton wieder vorlegen und den Vorsprung wieder auf sechs Punkte stellen - zumindest vorerst.

"Wir werden es versuchen"

"Bis zum Wochenende sind es drei Punkte, dann wird City wahrscheinlich gewinnen und dann sind es sechs Punkte", ist sich Klopp sicher. "Ich denke, dass es für die Leute da draußen besser ist, drei oder sechs Punkte Vorsprung zu haben als 20 oder 30 Punkte, so dass es spannender ist, aber wir müssen viele Spiele gegen schwierige Gegner gewinnen, und das wird eine schwierige Aufgabe sein. Wir werden es versuchen."

Der FC Everton, der aus Sicht des FC Liverpool zum nächsten Stolperstein für Tabellenführer Manchester City werden soll, kämpft mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang gegen den Abstieg. "Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass wir viele Punkte holen müssen, und die Gegner sind so gut", hatte Guardiola zuletzt nach dem wilden Spektakel gegen Tottenham gesagt. Das 2:3, bei dem sein Team in der Nachspielzeit zunächst noch ausgeglichen, dann aber doch noch verloren hatte, hatte dem FC Liverpool die Tür ins Titelrennen erst wieder aufgemacht. "Für jedes Team geht es um irgendetwas Wichtiges: um die Meisterschaft, um die Champions League, um die Europa League oder um den Klassenerhalt."