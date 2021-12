Joshua Kimmich, Corona und kein Ende. Zwar kann der Nationalspieler die Isolation nach seiner Infektion mit dem Virus verlassen, doch Untersuchungen vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining des FC Bayern München zeigen leichte Infiltrationen in der Lunge. Der Mittelfeldspieler fällt weiter aus.

Der FC Bayern München wird in den verbleibenden drei Spielen des Jahres auf Nationalspieler Joshua Kimmich verzichten müssen. Der 26-jährige Mittelfeldspieler konnte nach seiner Infektion mit dem Coronavirus mittlerweile zwar seine Quarantäne verlassen, doch eine Rückkehr ins Mannschaftstraining steht vorerst noch nicht an, teilte der deutsche Rekordmeister mit.

"Ich freue mich, dass meine coronabedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren", wurde der Bayern-Star in der Vereinsmitteilung zitiert: "Ich werde daher ein Aufbautraining absolvieren und kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein." Es gibt verschiedene Formen einer Infiltration. Dabei handelt es sich um das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in biologisches Gewebe.

Noch am Mittwoch hatte die Bayern gesagt, dass sie nichts überstürzen wollten. "Wir kennen unseren Jo, er wird natürlich alles geben, um schnell wieder zurückzukommen. Aber wir müssen gemeinsam entscheiden, was das Beste ist, und vernünftig sein", hatte Sportvorstand Hasan Salihamidžić am Rande des Spiels in der Champions League gegen den FC Barcelona erklärt und genauere Untersuchungen zu Kimmichs Gesundheitszustand angekündigt. Diese führen nun dazu, dass der Nationalspieler für die Spiele gegen Mainz, Stuttgart und den VfL Wolfsburg ausfallen wird.

Kimmich hatte in den vergangenen Wochen und Monaten für heftige Diskussionen gesorgt. Erst war bekannt geworden, dass er nicht gegen Corona geimpft ist, danach musste er gleich zweimal als Kontaktperson in Quarantäne gehen und wurde am 24. November dann auch positiv auf das Coronavirus getestet. Sein letzter Bundesliga-Einsatz für Bayern München datiert auf den 6. November. Nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg hat er bereits fünf Pflichtspiele verpasst. Die Debatte um Kimmichs Impfstatus und seine Bedenken war bis hoch zur damaligen Bundesregierung eskaliert. Neben Kimmich waren auch andere Stars des Bundesligisten ungeimpft.