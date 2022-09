Erst mit 55 Minuten wird das Spiel angepfiffen, der Fußball gerät in der Europa Conference League in Nizza vorab zur Nebensache. Fans sorgen für schwere Ausschreitungen im Stadion. Als der Sport dann im Mittelpunkt steht, kann der 1. FC Köln trotzdem nicht zufrieden sein.

Der 1. FC Köln ist mit einem Remis in seine Comeback-Saison auf europäischer Fußball-Bühne gestartet. Allerdings überschatteten schwere Ausschreitungen das 1:1 (1:0) des Bundesligisten in der Conference League beim OGC Nizza. Die Partie hatte wegen der Randale von Fans bei der Klubs mit einer fast einstündigen Verspätung begonnen. Die Polizei musste massiv eingreifen.

Steffen Tigges (19.) brachte die Kölner in Führung. Andy Delort (62.) gelang per Handelfmeter der Ausgleich für die Franzosen. Nächster Gegner des FC Köln in der Gruppe D ist am Donnerstag (21 Uhr bei RTL und im ntv.de-Liveticker) der 1. FC Slovacko aus Tschechien.

Nach Aussage der Sprecherin der Polizeipräfektur wurden bei den Krawallen vor dem Spiel 18 Personen verletzt. Bei dem Fan, der von einer Tribüne des Mittelrangs gestürzt war und sich schwer verletzte, habe es sich um einen Mann aus Paris gehandelt. Zur Nationalität der übrigen Opfer gab es keine Angaben.