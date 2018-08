Sport

Frankreich führt im Fifa-Ranking: Löws DFB-Elf stürzt auf Platz 15 ab

So richtig gut schneiden die deutschen Fußballer bei der WM in Russland nicht ab, das Aus in der Vorrunde ist ein historischer Tiefpunkt. Während Trainer Joachim Löw noch nach den Gründen sucht, fällt das DFB-Team aus den Top Ten der Fifa-Rangliste.

Die deutsche Nationalelf ist in der Rangliste des Fußball-Weltverbandes Fifa als nun ehemaliger Spitzenreiter auf Position 15 abgestürzt. Zum ersten Mal seit 2005 ist sie nicht in den Top Ten. Das dürfte damit zusammenhängen, dass die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw jüngst bei der Weltmeisterschaft in Russland nicht sonderlich erfolgreich war.

Das Aus in der Vorrunde als Gruppenletzter mit nur drei Punkten aus drei Spielen bedeutete das schlechteste Abschneiden in der Geschichte des DFB. Die Spitzenposition übernahm Weltmeister Frankreich vor Belgien, das in Platz drei belegte. Es folgen Rekordweltmeister Brasilien und WM-Finalist Kroatien. Spanien ist Neunter, die Niederländer stehen auf Platz 17, Italien auf Rang 21. WM-Gastgeber Russland machte in der 21 Plätze gut und belegt jetzt Position 49. Die Sbornaja hatte überraschend das Viertelfinale bei der Endrunde erreicht.

Erstmals kam eine neue Berechnungsformel bei der Erstellung der Weltrangliste zum Tragen. Diese beruht auf der Addition oder Subtraktion der in einem Spiel gewonnenen oder eben verlorenen Punkte zum oder vom bestehenden Punktetotal - und nicht mehr wie beim früheren Modell auf Punkteschnitten für einzelne Spiele über einen bestimmten Zeitraum.

Eine Folge der zahlreichen Änderungen ist, dass Teams, die nicht spielen, ihre Gesamtpunktzahl behalten, ohne dass ältere Spiele abgewertet werden. Ein Team verliert hingegen Punkte, wenn es gegen einen schlechter rangierten Gegner verliert oder unentschieden spielt, es sei denn, es handelt sich um ein Spiel der K.-o.-Phase bei einem großen Wettbewerb wie der WM.

