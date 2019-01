Mit der perfekten Bilanz von sieben Siegen in sieben Pflichtspielen geht Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer mit Manchester United in den Pokalkracher gegen den FC Arsenal - und baut seine traumhafte Serie auch gegen Mesut Özil und Co. weiter aus.

Manchester United bleibt unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer ungeschlagen. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann in der vierten Runde des FA-Cups bei Rekordpokalsieger FC Arsenal mit 3:1 (2:0) und darf weiter von seinem 13. Pokalerfolg träumen. Für Solskjaer, den Nachfolger des entlassenen Startrainers Jose Mourinho, war es der achte Pflichtspielsieg in Folge - eine solche Siegesserie hat es in der langen Geschichte des Rekordmeisters noch nicht gegeben. Für die in der Liga abgeschlagenen Gunners platzte hingegen eine weitere Titelchance.

Ein Doppelschlag von Alexis Sanchez (31.), bis zu seinem Wechsel nach Manchester im vergangenen Jahr Publikumsliebling bei Arsenal, und Jesse Lingard (33.) brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Die Gunners schöpften nach dem Anschlusstreffer des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (43.) wieder Hoffnung. Nach der Pause drückte Arsenal, aber Anthony Martial (82.) entschied die Partie zugunsten der Gäste.

Der bei Arsenal seit Wochen nur sporadisch eingesetzte Özil wurde in der 64. Minute eingewechselt, konnte dem Spiel aber auch keine Wende mehr geben. Im Arsenal-Tor stand anstelle von Bernd Leno der Tscheche Peter Cech. Der frühere deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi kam bereits nach 21 Minuten für den verletzten Ex-Dortmunder Sokratis ins Spiel.

Vor dem Spiel gedachten beide Teams und die Zuschauer Emiliano Sala. Der argentinische Neuzugang von Cardiff City war vor drei Tagen mit einem Flugzeug auf dem Weg zu seinem neuen Klub. Der Flieger ist verschollen und von Sala fehlt jede Spur.