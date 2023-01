In der Liga ist der FC Arsenal das Maß aller Dinge. Doch im Pokal ist für die Gunners Schluss. In einer Partie auf Augenhöhe unterliegen die Londoner Manchester City.

In der Premier League seit fast fünf Monaten ungeschlagen, in beiden Pokalwettbewerben aber draußen: Englands Spitzenreiter FC Arsenal ist auch aus dem FA-Cup ausgeschieden. Nach dem Aus im Ligapokal scheiterten die Londoner am Abend in der vierten Runde mit 0:1 (0:0) bei Manchester City. Der niederländische Nationalspieler Nathan Aké (65. Minute) erzielte das entscheidende Tor, nachdem der argentinische Weltmeister Julián Álvarez kurz zuvor den Pfosten getroffen hatte.

In der Anfangsphase in Manchester spielten beiden Spitzenteams auf Augenhöhe, die Gäste hatten aber die besseren Chancen. Der frühere Bielefelder Stefan Ortega im City-Tor, der im Pokal seine Bewährungschance bekommt, wurde von Takehiro Tomiyasu (5.) und Leandro Trossard (21.) zu Paraden gezwungen. Die von Nationalspieler Ilkay Gündogan als Kapitän angeführten Cityzens spielten zunächst etwas weniger zielstrebig - und Kevin De Bruyne schlenzte den Ball knapp am Tor vorbei (25.).

In der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Manchester die Führung, das Team von Trainer Pep Guardiola war zwischenzeitlich überlegen. Aké war nach Vorlage von Jack Grealish zur Stelle, der den abgeprallten Ball nach Álvarez' Versuch weiterleitete. Arsenal erhöhte in der Schlussphase den Druck, doch City verteidigte stark. Das Achtelfinale im FA Cup beginnt am 1. März.

In der Premier League liegt das Londoner Team von Trainer Mikel Arteta, den mit Guardiola eine Freundschaft verbindet, bei einem Spiel weniger fünf Punkte vor Man City. Am 15. Februar treffen beide Klubs in der Liga aufeinander. Die Gunners waren bereits im November durch eine 1:3-Heimpleite gegen Brighton & Hove Albion im EFL-Cup gescheitert. In der Europa League ist Arsenal dagegen noch im Rennen.