Ein brisanter Vorfall sorgt in der Premier League für Aufregung: Ein Mann stürmt während der Partie zwischen Leeds und Newcastle auf den Platz und schubst den Gästetrainer. Der Mann wird festgenommen und darf nie wieder ins Stadion. Ein DFB-Talent steigt derweil aus der Liga ab.

Der FC Southampton steht als erster Absteiger aus der Premier League fest. Das Team von Trainer Ruben Selles unterlag mit 0:2 (0:0) gegen den FC Fulham und kann sich in seinen zwei ausstehenden Spielen auch rechnerisch nicht mehr aus der Abstiegszone befreien. Vinicius (48. Minute) und Aleksandar Mitrovic (72.) besiegelten mit ihren Toren den Abstieg der Saints, die nach elf Jahren das Oberhaus wieder verlassen müssen. Der unter anderem von Eintracht Frankfurt umworbene DFB-Spieler Armel Bella-Kotchap stand nicht im Kader.

Dagegen nimmt Manchester United weiter Kurs auf die Champions League. Der Rekordmeister festigte durch ein 2:0 (1:0) im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers den vierten Platz. Bei drei verbleibenden Partien liegt United vier Punkte vor Jürgen Klopps FC Liverpool. Anthony Martial (32.) und Alejandro Garnacho (90.+4) sicherten den Erfolg der Red Devils. United zog damit auch nach Punkten mit dem Tabellendritten Newcastle United gleich, der zuvor nicht über ein 2:2 (1:1) beim Abstiegskandidaten Leeds United hinausgekommen war.

Bei dem Spiel war es zu einem brisanten, aber am Ende glimpflich ausgegangenen Angriff auf Newcastle-Trainer Eddie Howe gekommen. In der Schlussphase der Partie stürmte ein Mann in die Coachingzone und schubste den Trainer leicht. Unmittelbar danach wurde er von Sicherheitskräften gefasst. Die Polizei hat den Täter wegen Körperverletzung und Betreten des Spielfelds angeklagt. Leeds bestätigte eine Festnahme nach dem Spiel, zudem sei ein lebenslanges Stadionverbot ausgesprochen worden. Laut der West Yorkshire Polizei wurde der Mann auf Kaution freigelassen und muss sich am 21. Juli vor Gericht verantworten.

Für den FC Chelsea setzte sich die brutal enttäuschende Saison derweil fort. Die Londoner mussten sich gegen Aufsteiger Nottingham Forest daheim mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Auch zwei Tore von Raheem Sterling (51./58.) genügten den Blues nicht, weil der frühere Union-Berlin-Profi Taiwo Awoniyi ebenfalls doppelt traf (13./62.). Chelsea ist weiter Tabellenelfter.