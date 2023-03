Aus der Kabine des FC Bayern dringen taktische Anweisungen an die Öffentlichkeit. Für Julian Nagelsmann ist das ein Unding, der Trainer des Bundesliga-Tabellenführers ist erkennbar verstimmt. Nun startet die Suche nach dem Hinweisgeber - und die Frage nach dem Warum.

Die Kabine ist für Fußballer bisweilen ein heiliger Ort. Selbst für die Fußballer, deren Leben sonst im gleißend hellen Licht der Öffentlichkeit stattfinden. Kaum jemand bekommt Zutritt zu diesem Ort, die dort geführten Gespräche und Diskussionen bleiben vertraulich. Wenn dann doch etwas aus der Kabine nach außen dringt, sorgt das für großen Unmut - im aktuellsten Fall beim FC Bayern und dessen Trainer Julian Nagelsmann.

"Ich ärgere mich", sagte Nagelsmann sichtlich angefasst, denn "die Person, die etwas weitergibt, schadet jedem einzelnen Spieler, das ist nicht im Sinne der Sache." Der 35-Jährige wirkte erkennbar genervt davon, dass die "Bild"-Zeitung mit taktischen Interna und sogar Fotos aus der Kabine der Münchner aufgewartet hatte. Darauf sind Pass- und Laufwege zu sehen, Anweisungen für den Spielaufbau, etwa für die als "Schienenspieler" bezeichneten Akteure auf den beiden Außenbahnen.

Nagelsmann sprach angesichts dieser Veröffentlichung von einem "Maulwurf", der nun ausfindig gemacht werden soll. Aber "Maulwürfe stehen unter Artenschutz, deswegen ist die Suche sehr, sehr kompliziert", sagte Nagelsmann anfangs noch launig, ehe er ernst wurde. "Mir ist es wichtig, dass ich in den Spiegel schauen kann. Diese Person wird nicht so gut in den Spiegel schauen können, weil es sich nicht gehört", betonte er.

Er denke "viel darüber nach, weil ich mich frage: Was bezweckt die Person, die das weitergibt, was erhofft die sich? Die Motivlage erschließt sich mich mir nicht." Finanzielle Gründe könnten es nicht sein, meinte Nagelsmann. Sorge, "dass man uns entschlüsseln kann", habe er zwar nicht, "aber das macht es dem Gegner leichter". Der nächste in der Bundesliga ist an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN und im Liveticker bei ntv.de) das Duell der beiden letzten noch im Europacup vertretenen deutschen Klubs gegen Bayer Leverkusen.