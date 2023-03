Von den drei deutschen Vertretern schafft es nur Bayer Leverkusen ins Viertelfinale der Europa League. Dort treffen die Rheinländer auf die Mannschaft, die Union Berlin ausgeschaltet hat. Manchester United reist in dieselbe Stadt wie im Achtelfinale, Freiburg-Bezwinger Juventus muss nach Portugal.

Bundesligist Bayer Leverkusen trifft im Viertelfinale der Europa League auf Union-Berlin-Bezwinger Union Saint-Gilloise. Die Belgier hatten nach einem 3:3-Remis im Hinspiel das Rückspiel gegen die Köpenicker dominiert, deren Fehler bitter bestraft und sie mit einem deutlichen 3:0 aus dem Wettbewerb befördert. Leverkusen tritt dabei am 13. April in der heimischen BayArena, das Rückspiel steigt eine Woche später in Belgien.

Sollte der Werksklub das Halbfinale erreichen, wäre der Sieger des Duells zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom der Gegner. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im schweizerischen Nyon. Leverkusen ist nach den beiden 2:0-Siegen gegen Ferencvaros Budapest der einzige Bundesligist in der Runde der letzten Acht der Europa League.

Für Manchester United geht es derweil wie schon im Achtelfinale nach Sevilla. Dort setzte sich der englische Rekordmeister mit 4:1 und 1:0 gegen Betis durch und trifft nun auf dessen Stadtrivalen: den FC Sevilla, seines Zeichens Rekordsieger der Europa League. Die Spanier hatten gegen Fenerbahce Istanbul das Rückspiel zwar mit 0:1 verloren, konnten sich diese knappe Niederlage dank des 2:0-Erfolgs im Hinspiel jedoch leisten.

Das vierte Viertelfinale bestreiten Juventus Turin und Sporting Lissabon. Der italienische Traditionsklub hatte den SC Freiburg (1:0/2:0) ausgeschaltet, Sporting setzte sich im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen, im Rückspiel hatte es nach 120 Minuten 1:1 gestanden.

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 13. April, die Rückspiele am 20. April statt. Die Halbfinals sind für den 11. Mai bzw. 18. Mai terminiert. Das Endspiel findet am 31. Mai in Budapest statt - in dem Stadion, in dem sich Leverkusen erfolgreich gegen Ferencvaros behauptet hatte.