Es sind die schlimmsten 21 Minuten in der Saison der Tottenham Hotspur: Mit 0:5 liegt die Mannschaft von Harry Kane bei Newcastle United blitzschnell hinten. Den Gastgebern, die von einem saudischen Konsortium gefüttert werden, winkt die Champions League.

Newcastle United hat nach einem beeindruckenden Sieg die Rückkehr in die Champions League nach mehr als 20 Jahren Pause fest im Blick. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft von Teammanager Eddie Howe in der englischen Fußballmeisterschaft 6:1 (5:0) gegen Tottenham Hotspur durch und führte die Londoner insbesondere in der Anfangsphase vor.

Bereits nach 21 Minuten war Newcastle nach Toren von Jacob Murphy (2., 9.), Joelinton (6.) und Alexander Isak (19., 21.) mit 5:0 in Führung. Trotz des Blitzstarts verpasste das Team einen Rekord nur knapp: Manchester City war im Jahr 2019 noch schneller und führte bereits nach 18 Minuten 5:0 gegen den FC Watford. Harry Kane (49.) traf kurz nach der Pause für Tottenham, Callum Wilson (67.) schlug wenig später zurück. In der Tabelle liegt Newcastle mit 59 Punkten auf dem dritten Platz, Tottenham (53) ist Fünfter.

Zuletzt hatte Newcastle in der Saison 2002/03 in der Königsklasse gespielt. Es folgten weniger erfolgreiche Jahre mit dem Abstieg 2016 als sportlichen Tiefpunkt. Nach dem Einstieg eines vom saudischen Staatsfonds Public Investment Fund angeführten Konsortiums im Oktober 2021 kämpfte sich Newcastle Schritt für Schritt an die Spitzengruppe der Premier League heran.