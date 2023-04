Ex-Bayern-Coach Julian Nagelsmann will offenbar nicht zum FC Chelsea wechseln.

Julian Nagelsmann nimmt sich bei der Trainersuche des FC Chelsea angeblich selbst aus dem Rennen. Dabei soll der frühere Bayern-Coach es doch schon in die engere Auswahl geschafft haben. Bei Chelsea ist nach dem sportlichen Absturz derzeit Frank Lampard Interimstrainer.

Julian Nagelsmann ist nach Angaben eines Transfer-Experten aus dem Rennen um den Trainerjob beim FC Chelsea ausgestiegen. Der frühere Coach des FC Bayern stehe wohl nicht mehr für den Posten bei den Londonern zur Verfügung, meldete der gut vernetzte Transfermarkt-Fachmann Fabrizio Romano via Twitter. Kurz zuvor hatten englische Medien noch berichtet, Nagelsmann habe es gemeinsam mit drei weiteren Trainern in die engere Auswahl für das Amt bei Chelsea geschafft.

Romano hatte als Erster auch die Information vom bevorstehenden Rauswurf Nagelsmanns bei den Münchnern im März verbreitet. Nun schrieb er, der 35-Jährige habe Chelsea nach einer Reihe von Gesprächen abgesagt. Dies sei wohl seine endgültige Entscheidung. Mehrere englische Medien sahen Nagelsmann zuvor noch als heißen Anwärter auf den Posten beim kriselnden Premier-League-Klub. Als weitere Kandidaten wurden Mauricio Pochettino, früher bei Paris Saint-Germain und den Tottenham Hotspur, sowie Burnley-Trainer Vincent Kompany genannt. Zudem sei ein weiterer, noch unbekannter Name im Rennen, hieß es. Der frühere spanische Nationaltrainer Luis Enrique soll dagegen durchgefallen sein.

Zuvor hatte Ralf Rangnick Nagelsmann davon abgeraten, den Posten des Teammanagers beim FC Chelsea zu übernehmen. "Im Moment kann man niemandem empfehlen, dorthin zu wechseln. Sie müssen zuerst eine Strategie entwickeln und den Kader auf eine vernünftige Größe reduzieren, mit der ein Trainer arbeiten kann", sagte der österreichische Fußball-Nationaltrainer im ZDF. Seit der Übernahme des Klubs durch den Amerikaner Todd Boehly im Mai 2022 hat der Verein 17 Spieler für eine Summe von 625 Millionen Euro verpflichtet. Trotz der gewaltigen Investition in die Mannschaft und drei verschiedenen Teammanagern in dieser Saison blieb der sportliche Erfolg bisher aus. Nach 31 Spieltagen befindet sich Chelsea nur auf Rang elf in der Premier League - mit 14 Punkten Rückstand auf das internationale Geschäft.

Nach dem sportlichen Absturz und der Trennung von Graham Potter ist derzeit Frank Lampard Interimstrainer. Die Klub-Ikone hat aber die ersten vier Pflichtspiele verloren und ist mit dem Team im Champions-League-Viertelfinale an Real Madrid gescheitert. Zur neuen Saison suchen die Londoner einen neuen Chefcoach.