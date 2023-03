Der 1. FC Kaiserslautern muss im Kampf um den Aufstieg in Liga eins weiter Federn lassen. Gegen den Tabellenvorletzten Sandhausen reicht es nur zu einem Punkt. Im Duell der Traditionsvereine setzt sich der 1. FC Nürnberg gegen Eintracht Braunschweig durch, die somit weiter im Abstiegskampf stecken.

1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen 2:2

Der von einer Krankheitswelle geplagte 1. FC Kaiserslautern hat den Sprung über die 40-Punkte-Marke in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Pfälzer kamen am Abend zum Start des 24. Spieltags nicht über ein 2:2 (1:1) gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen hinaus.

In einer vor der Pause spielerisch unterdurchschnittlichen Partie erzielte Ahmed Kutucu bereits in der 8. Minute die Führung für die Gäste. Kaiserslautern, das krankheitsbedingt auf mehrere Stammspieler verzichten musste, kam vor 39.779 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion eher schleppend in die Partie. Erst nach einer halben Stunde konnten die Gastgeber Druck aufbauen. Traf Erik Durm in der 31. Minute noch die Latte, gelang Boris Tomiak kurz danach (35.) der 1:1-Pausenstand.

Nach Wiederbeginn verflachte die Partie fußballerisch noch weiter, Kaiserslautern war die bemühtere Mannschaft. Kevin Kraus traf in der 76. Minute per Handelfmeter zum 2:1. Doch die Gäste aus Sandhausen schlugen noch einmal zurück und kamen durch Franck Evina (80.) zum nicht unverdienten Punktgewinn. Lautern verliert mit 39 Zählern allmählich den Anschluss an die drei Topteams aus Darmstadt, Hamburg und Heidenheim. Die Gäste aus Sandhausen (21) befinden sich nach dem Remis weiter auf einem Abstiegsplatz.

1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:0

Der 1. FC Nürnberg hat gegen Eintracht Braunschweig einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Verdient mit 2:0 (0:0) gewann der "Club" am Abend gegen schwache Braunschweiger, die nun seit fünf Partien sieglos sind. Währenddessen feierten die Franken im Max-Morlock-Stadion den dritten Heimsieg in Folge. Die Tore für die Nürnberger vor 25.238 Zuschauern erzielten Florian Hübner per Kopf (69. Minute) und Jan Gyamerah aus der Distanz (81.).

Die Partie startete mit einer kurzen Unterbrechung, da die Zuschauer im Gästeblock Pyrotechnik abbrannten. Auf dem Feld übernahmen in dem Kellerduell die Hausherren von Beginn an die Kontrolle, während die Eintracht sehr passiv agierte. Nach Zuspiel von Mats Möller Daehli verzog Nürnbergs Stürmer Kwadwo Duah aus vielversprechender Position (6.). Der "Club" blieb am Drücker und hätte um ein Haar ein Slapstick-Tor erzielt: Nach starker Einzelleistung von Lino Tempelmann wehrte Braunschweigs Torwart Jasmin Fejzic den Schuss des Nürnbergers aus spitzem Winkel ab, allerdings prallte der Ball über Umwege an die Latte (13.).

Die zweite Hälfte begann mit einem Schuss aus kurzer Distanz von Eintracht-Angreifer Lion Lauberbach, den Torwart Peter Vindahl Jensen parierte (46.). Auf der anderen Seite rettete Fejzic gegen Duah in höchster Not. Den Nachschuss von Fabian Nürnberger klärte die Braunschweiger Abwehr kurz vor der Linie (49.). Bei dem Kopfball von Hübner und dem Distanzschuss von Gyamerah war Fejzic dann aber machtlos.