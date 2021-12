Als Nuri Sahin in der Fußball-Bundesliga nicht mehr gebraucht wird, wechselt er in die Türkei. Nun verzückt er die Süper Lig - allerdings nicht als Spieler, sondern als Trainer. Der 33-Jährige steigt bei Antalyaspor über Nacht auf. Die Lobeshymnen reißen seither nicht ab.

Eine herzliche Umarmung hier, geballte Fäuste in Richtung Fans da. Dann ein Jubellauf über den halben Platz, wieder eine herzliche Umarmung. Wer dieser Tage auf Nuri Sahins Twitter-Account schaut, sieht einen jungen Trainer, der sichtlich Spaß an seiner Arbeit hat.

Vorläufiger Höhepunkt: Sahins Antalyaspor besiegte am 16. Spieltag den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Trabzonspor mit 2:1 (1:1). Die Überflieger-Elf von Trainer Abdullah Avci hatte im türkischen Oberhaus seit Mitte März nicht mehr verloren.

Doch der Underdog bewies im heimischen Stadion nach dem 0:1-Rückstand durch Andreas Cornelius nicht nur Moral. Sahins Mannschaft war über weite Strecken der Partie sogar die bessere Mannschaft und zwang den Favoriten mit erfolgreichen Pressingaktionen immer wieder zu Fehlern. Ein Elfmeter und ein Eigentor der Gäste drehten die Partie letztlich zugunsten der Hausherren.

Sahin, der 2020 nach seinem Abschied von Werder Bremen in die Türkei ging, um bei Antalyaspor seine Karriere ausklingen zu lassen, war im Oktober nach der Entlassung von Ersun Yanal überraschend zum Spielertrainer aufgestiegen. Bis dahin hatte der Klub aus der Mittelmeer-Metropole - mit dem langjährigen BVB-Profi als Kapitän im zentralen Mittelfeld - nur einen Sieg aus acht Spielen geholt.

"Begonnen, sehr attraktiven Fußball zu spielen"

Mit Sahin an der Seitenlinie gelang mit 13 Punkten in acht weiteren Spielen die Wende. Seither kann sich der Coach, der als Eigengewächs aus dem Nachwuchs einst schon die Herzen der BVB-Fans im Sturm eroberte, vor Lob kaum noch retten. "Mit dem Amtsantritt von Nuri Sahin haben wir begonnen, sehr attraktiven Fußball zu spielen", schwärmte Klubpräsident Aziz Cetin nach dem Coup gegen Trabzonspor. Der neue Trainer locke damit auch immer mehr Zuschauer ins Stadion. "Ich hoffe, die türkische Presse sieht die Veränderung. Wir sind dabei, dem türkischen Fußball einen neuen Trainer zu schenken", sagte Cetin.

Auch für Trabzonspor-Coach Avci war offensichtlich, dass die erste Saison-Niederlage vor allem mit dem Ex-BVB-Star zusammenhing. "Vor dem Spiel hatte ich bezüglich Nuri Sahin meine Gedanken geteilt. Seit seiner Amtsübernahme steigert sich sein Team stetig", sagte der einstige Nationalcoach.

"Vielen Dank für Ihre netten Worte vor und nach dem Spiel gestern", antwortete der Hochgelobte, der übrigens in seinen ersten acht Partien als Verantwortlicher bislang auf eine eigene Einwechslung verzichtete, via Twitter. Dazu teilte der BVB-Publikumsliebling ein Bild, das ihn mit breitem Grinsen zeigt. Nuri Sahin hat derzeit sichtlich Spaß an seiner Arbeit. Schon am Samstag gegen Demirspor könnte der nächste Sieg folgen. Mit drei Punkten würde Antalyaspor am Tabellen-Neunten vorbeiziehen.