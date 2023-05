Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain eilt mit großen Schritten zur Titelverteidigung. Beim Kantersieg gegen AC Ajaccio geht allerdings kein Tor auf das Konto von Superstar Messi, der nach seiner Suspendierung wieder auf dem Platz stehen darf.

Paris Saint-Germain hat bei der Rückkehr von Fußball-Weltmeister Lionel Messi einen Pflichtsieg erzielt. Im heimischen Prinzenpark-Stadion besiegte die Mannschaft von Trainer Christipophe Galtier am Samstagabend Absteiger AJ Ajaccio mit 5:0 (2:0). Messi, der zuletzt wegen einer Suspendierung gefehlt hatte, stand wie vom Coach angekündigt in der Startformation, ein Tor gelang dem 35 Jahre alten Argentinier aber nicht. Als Pfiffe bei einem frühen Eckball durch Messi aufkamen, brandete einem Bericht des Senders RMC Sport zufolge tosender Applaus auf.

Die Treffer für den Spitzenreiter der Ligue 1 erzielten Fabian Ruiz (22. Minute), Achraf Hakimi (33.), Kylian Mbappé (47./54.) und Mohamed Youssouf (72.) per Eigentor. Gut zehn Minuten vor dem Ende kam es nach einer Rudelbildung noch zu zwei Roten Karten: Wegen Tätlichkeiten flogen Thomas Mangani von Ajaccio und Hakimi vom Platz.

In der Tabelle führt PSG weiter mit sechs Punkten vor RC Lens. Der Tabellenzweite hatte am Freitag daheim 2:1 gegen Stade Reims gewonnen. Drei Spieltage stehen in Frankreich noch aus, Ajaccio ist nicht mehr zu retten.

Wie es mit Messi weitergeht, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Er war nach einem Kurztrip als Tourismus-Botschafter nach Saudi-Arabien suspendiert worden, der Bann aber nach einer öffentlichen Entschuldigung des Südamerikaners vorzeitig aufgehoben worden. Vom Verbleib bei PSG geht dennoch praktisch niemand mehr aus, Messis Vertrag endet am 30. Juni. Neben einem angeblichen Angebot aus Saudi-Arabien und starkem Interesse aus der Major League Soccer in den USA wird vor allem mit einer Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert.