Weihnachtshammer: Der französische Fußball-Meister feuert laut übereinstimmenden Medienberichten den deutschen Trainer Thomas Tuchel. PSG liegt in der Ligue 1 derzeit auf Platz drei und nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze.

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain entlässt Trainer Thomas Tuchel. Medienberichte des französischen Fachmagazins "L'Équipe", der "Bild"-Zeitung" und des TV-Senders Sky bestätigen dies übereinstimmend. Eine Bestätigung des Klubs dafür gab es am Heiligabend zunächst nicht.

Am Ende des 4:0-Erfolgs von PSG über Straßburg am Mittwochabend im Parc des Princes entschlossen sich die Paris-Bosse wohl den Trainer zu entlassen. Tuchel wurde noch über Nacht über die Entscheidung informiert. Sein Vertrag bei den Parisern lief bis Juni 2021.

"Tuchel, es ist vorbei", titelt "L'Équipe". Die Entscheidung an Heiligabend ist ein gewaltiges Beben im französischen Top-Klub und kommt durchaus unerwartet: In der Liga steht man auf Platz drei und nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze, in der Champions League erreichte Tuchels Mannschaft als Gruppenerster (vor RB Leipzig und Manchester United) das Achtelfinale und trifft dort im Februar und März auf den FC Barcelona.

Tuchel trainierte von 2009 bis 2014 den FSV Mainz 05. 2015 übernahm der Coach für zwei Jahre Borussia Dortmund, bevor er 2018 nach Paris wechselte.