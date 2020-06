Womöglich spielt Arjen Robben schon bald wieder professionell Fußball. Allerdings nicht beim FC Bayern. Dort aber hält sich der Niederländer derzeit fit und trainiert intensiv mit Fitness-Coach Holger Broich. Der aktuelle Coach des Rekordmeisters, Hansi Flick, ist sehr angetan von der Einstellung der Klub-Ikone.

Arjen Roben gibt sein Comeback beim FC Bayern - zumindest im Training. Nach seinem Karriereende im vergangenen Sommer schwitzt der Niederländer seit ein paar Tagen auf dem Klub-Gelände an der Säbener Straße. "Mit Fitness-Chef Holger Broich trainiere ich zwei- bis dreimal in der Woche und möchte das auch zukünftig tun", berichtete der Niederländer. "Wir machen Läufe, Sprints und arbeiten auch mit dem Ball." Entsprechend sei sein körperlicher Zustand "sehr gut". Ein geplantes Marathon-Debüt habe allerdings die Corona-Pandemie verhindert.

Robben ist auch nach seinem Karriereende topfit. Ein Comeback als Profi beim FC Bayern ist für den Siegtorschützen des Champions-League-Finales von 2013 aber "hundertprozentig ausgeschlossen". Ob es anderswo möglich ist, ließ Robben offen. "Man weiß nie. Ich möchte jetzt weder "Ja', noch "Nein' sagen. Für mich und meine Familie steht Ende des Monats aber erstmal der Umzug nach Holland an. Alles andere werden wir sehen. Dem FC Bayern werde ich auf jeden Fall immer verbunden bleiben", sagte der 36-Jährige bei Sport1. Für die Münchner absolvierte er in zehn Jahren 309 Pflichtspiele, dabei erzielte er beeindruckende 144 Tore und bereitete 101 Treffer vor.

"Es ist einfach eine Freude"

"Ich habe Arjen Robben leider nie in einem Training erleben dürfen. Was ich so von meinen Kollegen gehört habe, ist er ein absoluter Profi. Er ist sehr fokussiert und verkörpert die Mentalität, die es braucht, um erfolgreich zu sein", sagte Trainer Hansi Flick. "Es ist einfach eine Freude, wenn solch ein Weltklasse-Spieler sich auch nach seiner Karriere fit hält. Dass er dazu unseren Fitnesstrainer Holger Broich um Unterstützung bittet, ist natürlich auch ein gutes Zeichen."

Gegenüber der "Sport Bild" hatte Robben unter der Woche erklärt, dass er sich in der Winterpause kurz mit einem Comeback beim FC Bayern München befasst hatte. "Das war wirklich eine kurze Phase bei mir im Dezember und Januar, da fühlte ich mich so fit, und ich habe überlegt zurückzukommen. Am Ende haben wir das dann doch nicht gemacht, und die Zeit ging vorbei." Zu jener Zeit waren die Außenstürmer Serge Gnabry und Kingsley Coman verletzt. "Okay, es hat schon sehr gejuckt, die Fußballschuhe wieder anzuziehen. Andererseits habe ich die Zeit mit meiner Familie genossen, habe mich mit Skifahren abgelenkt", sagte Robben.