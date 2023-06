Achtmal spielt Sandro Wagner für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, als Trainer führt der ehemalige Stürmer jüngst die SpVgg Unterhaching zum Aufstieg in die 3. Liga. Nun kehrt der Ex-Profi zum DFB zurück und übernimmt einen Trainerjob im Nachwuchsbereich.

Der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner wechselt zum Deutschen Fußball-Bund und wird neuer Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft. Der 35 Jahre alte bisherige Coach der SpVgg Unterhaching wechselt zur neuen Saison ins Trainerteam von Hannes Wolf, wie der DFB mitteilte. "Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich", sagte der frühere Bundesliga-Profi laut der Mitteilung. Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim DFB, Joti Chatzialexiou, würdigte Wagner als "herausragende Persönlichkeit".

Wagner, der auf seiner ersten Trainerstation im Seniorenbereich mit Haching in die 3. Liga aufgestiegen war, ist auch als TV-Experte beim ZDF im Einsatz. Der ehemalige Stürmer war zwischenzeitlich auch als U19-Trainer beim FC Bayern gehandelt worden. "Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen werden", sagte der U21-Europameister von 2009. Erst vor zwei Wochen hatte Wagner, der in acht Länderspielen fünf Tore erzielt hatte, verkündet: "Ich will jetzt einfach nur ein Jahr hospitieren und lernen. Ich brauche Urlaub und Ruhe. Das war alles zu viel, auch mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt weniger."

Im Zuge der Verpflichtung von Wagner gab der DFB weitere Personalien bekannt. So verlässt der bisherige U19-Trainer Guido Streichsbier nach neun Jahren den Verband. Der 53-Jährige wird Co-Trainer von Gerardo Seoane beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der bisherige U20-Co-Trainer Hanno Balitsch folgt auf Streichsbier und übernimmt ab September die neue U18-Nationalmannschaft. Die Nachwuchs-Trainer des DFB begleiten die Mannschaften jeweils über mehrere Jahre.