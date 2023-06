Bekommt Cristiano Ronaldo einen Superstar-Mitspieler? Angeblich steht Antoine Griezmann vor einem Wechseln nach Saudi-Arabien. Ein anderer Saudi-Klub möchte Juve-Coach Massimiliano Allegri zum bestbezahlten Trainer der Welt machen, während der Wechsel eines portugiesischen Nationalspielers schon fix ist.

Folgt der nächste Superstar dem Lockruf des Geldes? Laut "Foot Mercato" laufen bereits Gespräche zwischen dem saudischen Klub Al-Nassr und den Vertretern von Antoine Griezmann. Im Vertrag des Franzosen soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von nur 20 Millionen Euro geben - diese würde der Klub von Cristiano Ronaldo gerne ziehen.

Der 32-Jährige steht noch bei Atlético Madrid unter Vertrag und hat in der vergangenen Saison durchaus starke Zahlen geliefert. In 38 Ligaspielen kam er auf 15 Tore und 17 Vorlagen. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2018 Weltmeister, vier Jahre später in Katar unterlag er mit der Équipe Tricolore den Argentiniern um Superstar Lionel Messi. Griezmann stand in der Startelf. Jüngst hatte sich Frankreichs Sportministerin Amélie Oudéa Castéra eine Teilnahme Griezmanns und Kylian Mbappés bei den Olympischen Spielen 2024 gewünscht. Die beiden und andere Spitzensportler seien als Vorbilder für die Jugend wichtig, sagte die Ministerin im Interview der Zeitung "Ouest France".

Neves schon fix, Allegri womöglich bald

Al-Nassrs Konkurrenz schläft allerdings auch nicht: Der saudi-arabische Fußball-Klub Al-Hilal will Juventus-Turin-Coach Massimiliano Allegri offenbar mit einer 90-Millionen-Euro-Offerte für drei Jahre in die Liga locken. Das berichten italienische Medien. Sollte der Deal zustande kommen, wäre Allegri der am besten bezahlte Coach der Welt. Kontakte mit Vertretern von Al-Hilal hatte Allegri in diesen Tage angeblich in Monte Carlo. Der Fußballlehrer war 2021 zu Juve als Nachfolger des erfolglosen Trainers Andrea Pirlo zurückgekehrt. Aber auch Allegri konnte bei der Alten Dame das Steuer nicht herumreißen. Unter Allegri verfehlte Juve in den letzten zwei Saisons den Scudetto.

Nach Cristiano Ronaldo, Karim Benzema (Al-Ittihad Club) und N'Golo Kanté (Al-Ittihad Club) hatte die saudische Fußballliga erst am Freitag einen weiteren Topspieler mit viel Geld erfolgreich angelockt. Ruben Neves, 26 Jahre alt und portugiesischer Nationalspieler, wechselt von den Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League zu Rekordmeister Al-Hilal. 55 Millionen Euro soll Neves kosten, die Wolves gaben an, dass es sich um die höchste Ablösesumme der Vereinsgeschichte handelt.

Anders als Ronaldo (38), Benzema (35) und Kanté (32) steht Neves nicht am Ende seiner Karriere. Der defensive Mittelfeldspieler war zuletzt Kapitän der Wanderers, für die er nach seinem Wechsel vom FC Porto sechs Jahre spielte. Für Portugal lief er bei der WM 2022 in Katar und zuletzt auch in den EM-Qualifikationsspielen auf. 41 Länderspiele hat Neves bislang absolviert. Neves unterschrieb bei Al-Hilal einen Vertrag bis 2026.