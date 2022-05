Nach dem Kurz-Urlaub auf Ibiza und vor dem Empfang der Meisterschale kann der FC Bayern sein letztes Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart nicht gewinnen. Die Schwaben sichern sich damit den Relegationsplatz und haben sogar noch die Chance, am letzten Spieltag Hertha BSC von Rang 15 zu verdrängen.

Der FC Bayern hat vor der zweiten Meisterparty einen weiteren Stimmungsdämpfer kassiert und unfreiwillig für weitere Spannung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga gesorgt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag nicht über ein 2:2 (2:1) gegen den VfB Stuttgart hinaus und ermöglichte den Schwaben einen immens wichtigen Zähler im Tabellenkeller.

"Wenn man die zweite Halbzeit anschaut, dürfen wir eher unzufrieden sein. Aber insgesamt nehmen wir den Punkt gerne mit", sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat bei DAZN: "Mit dem 2:2 können beide leben, die Bayern können feiern und wir Hertha noch unter Druck setzen."

Der VfB hat den Relegationsplatz so gut wie sicher und kann Hertha BSC bei drei Zählern Rückstand im Saisonfinale gegen den 1. FC Köln theoretisch noch abfangen. Bereits jubeln kann der FC Augsburg, der durch das Stuttgarter Remis sicher für eine weitere Saison in der Bundesliga planen kann.

Serge Gnabry (35.) und Thomas Müller (44.) trafen für die Münchner, die nach der Partie ihre zehnte Meisterschale in Folge feierlich in Empfang nahmen. Tiago Tomas (8.) und Sasa Kalajdzic (52.) sicherten den Schwaben vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena einen Punkt. Robert Lewandowski vergab den möglich Siegtreffer für die Bayern mit einem Schuss an die Latte (76.), Kingsley Coman (90.+5) sah kurz vor dem Ende die Rote Karte.

Offene Partie

Bayern-Trainer Nagelsmann, der den Ibiza-Trip einiger Stars in Folge der biederen 1:3-Pleite in Mainz als "sinnvolle Belastungssteuerung" bezeichnet hatte, musste auf die kranken Nationalspieler Leroy Sane und Jamal Musiala verzichten und schickte sieben Kurz-Urlauber von Beginn an in die Partie. "Die waren jetzt nicht beim Komasaufen", betonte Nagelsmann.

Doch die Münchner kamen nur schlecht ins Spiel, der VfB agierte frech und ging früh in Führung: Omar Marmoush lief über die rechte Seite dem schwachen Tanguy Nianzou davon und fand mit seinem Pass Tomas, der aus 15 Metern wuchtig zum 1:0 traf. Die Gastgeber antworteten mit wütenden Angriffen, Müller traf aus kurzer Distanz nur die Latte (12.), Leon Goretzka verzog aus bester Position kläglich (14.).

Die Münchner waren weiterhin bemüht, taten sich aber offensiv in der Folge schwer. Der VfB konterte gefährlich, Marmoush verzog aus spitzem Winkel (23.). Müller scheiterte wenig später mit einem Kopfball am glänzend reagierenden VfB-Keeper Florian Müller (28.). Doch der Rekordmeister blieb dran und drehte die Partie noch vor der Pause: Erst lenkte Mavropanos einen Abschluss von Gnabry ins eigene Netz, dann spitzelte Müller den Ball gekonnt ins Tor. Trotz Führung im Rücken kamen die Bayern verunsichert aus der Pause, Kalajdzic übersprang Nianzou mühelos und köpfte zum Ausgleich ein. Nur wenig später vergab der Österreicher alleinstehend vor Manuel Neuer die Stuttgarter Führung (54.). Die Partie blieb offen, beide Teams suchten den Weg nach vorne.