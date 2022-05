Borussia Dortmund baut seinen Kader für die kommende Saison weiter massiv um und schnappt sich den dritten deutschen Fußball-Nationalspieler. Karim Adeyemi kommt von RB Salzburg und soll helfen, das Haaland-Vakuum zu schließen. Für seinen Ex-Klub ist das eine fantastische Nachricht.

Die SpVgg Unterhaching gehört an diesem Dienstag zu den ganz großen Gewinnern auf dem Transfermarkt. Der Fußball-Regionalligist, der einst die Meisterschaft von Bayer Leverkusen verhinderte, kassiert mindestens sechs Millionen Euro, womöglich steigt die Summe noch auf bis zu acht Millionen Euro an. Das Geld kommt von Borussia Dortmund. Der BVB hatte am Nachmittag den Transfer von Nationalspieler Karim Adeyemi bekannt gegeben. Er kommt von RB Salzburg und ist Teil der Lösung, um den Abgang von Erling Haaland zu kompensieren. Der Hüne aus Norwegen wechselt zu Manchester City, die Dortmunder erhalten 75 Millionen Euro.

Wie viel Geld die Borussen für ihren 20 Jahre jungen Neuzugang in die Hand nehmen müssen, ist offiziell nicht bekannt. Allerdings dürfte sich die Summe bei knapp unter 30 Millionen Euro bewegen. Errechnen lässt sich die Summe wegen einer Ad-hoc-Mitteilung von Adeyemis Jugendklub SpVgg Unterhaching. Der Verein hatte am Abend verkündet, dass er wegen entsprechenden Klauseln im Vertrag zwischen der Spielvereinigung und dem Red-Bull-Team aus dem Jahr 2018 nun am Weiterverkauf üppig partizipiert. Sechs Millionen Euro gibt es als fixe Summe, zwei weitere Millionen sind bei nicht näher definierten Erfolgen denkbar. Zusätzlich winken weitere Millionen, wenn der BVB Adeyemi weiterverkaufen sollte.

Geplant ist das auf absehbare Zeit nicht. Für fünf Jahre hat der schnelle und trickreiche Stürmer im Ruhrgebiet unterschrieben. Und in Dortmund singen sie bereits hohe Hymne der Erwartung auf den dreifachen DFB-Spieler: "Karim Adeyemi ist ein hochtalentierter, junger deutscher Nationalspieler, dessen Stärke im Abschluss unserem Offensivspiel genauso gut zu Gesicht stehen wird wie sein extremes Tempo", schwärmte Sportdirektor Michael Zorc. Der 20-Jährige ist nach den Innenverteidigern Niklas Süle (FC Bayern) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) der dritte aktuelle Nationalspieler, der den Vizemeister in der kommenden Saison verstärken wird.

Den Millionen-Regen für den Viertligisten - es soll eine Rekordsumme für die Liga ein - hatte Präsident Manfred Schwabl, ein ehemaliger Fußball-Profi (unter anderem FC Bayern, 1. FC Nürnberg und 1860 München) mit vier Einsätzen für Deutschland, einst eingetütet. Laut unterschiedlichen Medienberichten hatte er sich eine stabile Weiterverkaufsklausel von 22 oder 22,5 Prozent zusichern lassen. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen, "aber es wird schon eine Größenordnung sein, die Haching wirtschaftlich und strukturell völlig andere Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet", sagte Schwabl dem Magazin "Euro am Sonntag" im vergangenen Herbst.

Der Aufstieg des Spielers Adeyemi ist rasant: Nach seinem Abgang von der Spielvereinigung spielte er sich in Österreich binnen drei Jahren vom Farmteam der Salzburger, dem FC Liefering, in das Red-Bull-Team und begeisterte in dieser Saison unter anderem in der Champions League. Adeyemi wurde dreimal Double-Gewinner mit RB, U21-Europameister und gab im September 2021 unter Hansi Flick sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Als Joker traf er dann gleich in der Nachspielzeit gegen Armenien. "Als kleiner Junge war ich fasziniert vom schwarzgelben Tempofußball", sagte Adeyemi. "Deshalb stand für mich schnell fest, dass ich gerne zum BVB wechseln möchte, als ich vom Interesse erfahren habe."