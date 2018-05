Sport

Schulterverletzung belastet: Wenn Salah zur WM will, wird's richtig knapp

Für den verletzten ägyptischen Stürmer Mohamed Salah zählt bis zu einem möglichen Fußball-WM-Einsatz jeder Tag. Nach seiner Schulterverletzung aus dem Champions- League-Finale könnte er zur WM gerade so fit werden. Das Unterfangen ist äußerst ehrgeizig.

Für Ägyptens Stürmerstar Mohamed Salah wird die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) zum zeitlichen Wettlauf. Der Ägypter werde "drei bis vier Wochen" brauchen, um sich von seiner im Finale der Champions-League erlittenen Schulterverletzung zu erholen. Das sagte Liverpools Physiotherapeut Ruben Pons der spanischen Sporttageszeitung "Marca".

Eine dreiwöchige Abstinenz würde eine Rückkehr Salahs zum zweitem Vorrundenspiel Ägyptens in der Gruppe A gegen Gastgeber Russland am 19. Juni bedeuten. Sollte der 25-Jährige vier Wochen ausfallen, würde er sogar die komplette Vorrunde verpassen. "Wir wollen die Fristen unterbieten, das ist unser großes Ziel", sagte Pons.

Salah hatte sich am Samstag im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) eine Verletzung an der linken Schulter zugezogen und war nach 31 Minuten ausgewechselt worden. Er war mit seinem Gegenspieler Sergio Ramos zusammengetroffen, der überhart in den Zweikampf gegangen war.

Den endgültigen WM-Kader muss Ägypten - wie alle anderen Teams auch - spätestens bis zum 4. Juni dem Weltverband Fifa melden. Bei der WM trifft Ägypten am 15. Juni auf Uruguay, es folgen Partien gegen Gastgeber Russland und Saudi-Arabien (25. Juni). Für die Testspiele gegen Kolumbien (1. Juni) und Belgien (6. Juni) wird Salah, der sich für Behandlungen in Spanien aufhält, definitiv nicht zur Verfügung stehen.

