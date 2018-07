Sport

Redelings über neue Fußballwerke: Diese Bücher sollten WM-Fans lesen

Von Ben Redelings

Nach den großen internationalen Turnieren erscheint stets eine Reihe von Büchern - so auch nach der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Unser Kolumnist hat sich vier dieser Werke genauer angeschaut.

Die erste Überraschung gleich vorweg: Der Süddeutsche Verlag hat sich nach dem Vorrunden-Knockout der deutschen Elf aus seinem angekündigten WM-Buch-Projekt zurückgezogen. Schade, denn die Werke der "SZ" gehörten in der Vergangenheit immer zu den absoluten Highlights bei der Nachbetrachtung der Fußball-Weltmeisterschaften. Doch auch nach dem Wegfall des "SZ"- WM-Buchs kann sich die Auswahl sehen lassen. Die vier Akteure, die im Wesentlichen übrig geblieben sind, stehen allesamt für qualitativ herausragende Produkte und - das sei an dieser Stelle bereits verraten - sie schaffen es auch diesmal mit grundsoliden Büchern, die begeisterten Fußball-Historiker zu überzeugen. Die Qual der Wahl hat nun der Leser, der je nach persönlichem Geschmack seinen Favoriten finden mag. Denn auch wenn sich die Bücher auf vielerlei Ebenen ähneln, so sind sie im Kern doch grundverschieden.

"WM 2018: Der Triumph der Franzosen"

Beginnen wir mit dem einzigen Werk unter den vieren, das kein Printprodukt eines Verlags im Hintergrund hat. Das Buch aus dem "Verlag Die Werkstatt" greift im Titel und auf dem ansprechenden Cover den Überraschungssieg unserer Nachbarn gleich auf: "WM 2018: Der Triumph der Franzosen". Das Werk des erfahrenen Duos aus Herausgeber Ulrich Kühne-Hellmessen und Autor Detlev Vetten gefällt durch seine lebendigen Texte, viele großformatige Fotos und eine Fokussierung auf das Wesentliche. Doch diese Konzentration hat leider auch zur Folge, dass nicht jedes Vorrunden-Spiel einzeln behandelt wird. Das beiliegende WM-Poster ging direkt in den Besitz meiner Frau über, der die Seite mit den Fans aus aller Welt gut gefiel. Verlag Die Werkstatt, 176 Seiten, 16,90 Euro

"Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018"

Das Buch des Copress-Verlags "Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018" aus dem Hause "Kicker" ist ein äußerst farbenfrohes Werk, das durch die vielen Bilder der Fotoagentur Sven Simon überzeugt. Kleiner Nachteil dabei: Die Texte sind mitunter schwer zu lesen, da sie fast durchgängig auf Foto-Hintergründen abgedruckt sind. Weniger wäre hier sicherlich vor allem auch aus Rücksicht auf ältere Leser mehr gewesen. Die fundierten Kommentare von Jörg Jakob, dem Leiter der Kicker-Chefredaktion, ordnen das Geschehen nach jeder Runde sportlich und mit einem Rundum-Blick auch auf die wesentlichen Randaspekte der WM gut ein. Was positiv auffällt: Die "Stimmen zum Spiel" und vor allem die "Pressestimmen". Sie runden die einzelnen Begegnungen stimmungsvoll ab. Copress-Verlag, 192 Seiten, 19,90 Euro

"Fußball-WM 2018: Das 11 Freunde-Buch"

Das als Geheimfavorit gestartete Buch aus dem Hause "11 Freunde" kann auf der ganzen Linie überzeugen. Vor allem die Bildauswahl und die Fotos des eigenen Fotografen vor Ort, Sebastian Wells, heben sich deutlich von der Konkurrenz ab. Auch in puncto Optik und Gestaltung weckt das Buch die Leidenschaft des Betrachters. Apropos Leidenschaft: Die große individuelle Note und den Spaß der Autoren beim Schreiben ist dem ganzen Projekt anzumerken. Taktische Erläuterungen zu den Deutschland-Spielen, ein kleines WM-Lexikon sowie die Sprüche der Weltmeisterschaften runden den guten Gesamteindruck ab. Eine Geschmackssache ist sicherlich das Papier. Es ist anders als bei den Konkurrenzprodukten, aber bei dieser Art von Buch absolut passend. Hoffmann und Campe, 256 Seiten, 19,90 Euro

"Fußball-WM 2018: Alle Spiele, alle Tore, alle Spieler, alle Fakten und die schönsten Fotos"

Das Buch aus dem Hause "Sport Bild" bietet das kompakteste und solideste Gesamtpaket. Jedes Spiel wird auf zwei Seiten behandelt - immer auf dieselbe Art. Ein Spielbericht, Trivia rund um die Partie sowie umfangreiche statistische Daten, die sogar das Wetter und die Luftfeuchtigkeit umfassen. Durch die aufgeräumte Gestaltung ist das Buch gut und angenehm zu lesen. Kleiner Nachteil: Die Bilder sind eher Beiwerk und können nur selten durch ihre eigene Klasse überzeugen. Eine individuelle Note vermisst man deshalb bei diesem Buch fast vollständig. Dennoch kann das Buch des Piper-Verlags als guter und klar strukturierter Gesamtüberblick über die WM überzeugen. Piper, 240 Seiten, 14,90 Euro

Gesamtfazit: Alle vier Werke bieten dem Leser einen fundierten und spannenden Abriss über die vergangene WM. Je nachdem, ob man sich selbst eher für ausdrucksstarke Fotos, gute Lesbarkeit, umfangreiche Statistiken oder eine individuelle Note interessiert, wird die eigene Wahl ausfallen. Empfehlen kann man in jedem Fall alle Bücher bedenkenlos.

Quelle: n-tv.de