Drei Länder, die nach der Gruppenphase aus der EM ausscheiden, sind Russland, die Türkei und Ungarn. Die Imagetour ihrer autokratisch gesinnten Potentaten ist gescheitert. Wenn das kein Sieg für den Fußball-Gott ist.

Warum wir dieses Spiel lieben? Weil es Geschichten schreibt! Gerade bei dieser EM. Mag die UEFA Spiele dieser Europameisterschaft nach Baku in das diktatorische Aserbaidschan vergeben, sich dem in Regenbogenfarben erleuchteten Stadion in München verweigern oder die Dänen zum Spielen zwingen, obwohl einer ihrer Mitspieler gerade einen Herzstillstand erlitten hat - zumindest nach der Vorrunde gilt das Motto: Herz über Verstand.

Drei der Mannschaften, die ausscheiden, heißen Russland, Türkei und Ungarn. Es sind die Mannschaften, die im Auftrag ihrer autokratisch gesinnten Potentaten auf Imagetour unterwegs waren. Der türkische Präsident Erdogan war extra nach Baku zum Quasi-Heimspiel gereist, um auf der Tribüne mitzuerleben, wie sein Land das kleine Wales nach Hause schickt. Das Ergebnis ist bekannt: Wales siegt 2:0. Der Versuch, die EM als politische Bühne für die eigenen Ambitionen zu missbrauchen, scheitert mit den Toren von Ramsey und Roberts. 1:0 für Fußball-Gott.

Das nächste Highlight: Russland - Dänemark. Die Dänen haben keine Chance. Also nutzen sie sie. Dieses Spiel war sicherlich nicht die Visitenkarte, die die Sbornaja abliefern sollte. Hochverdient siegt das kleine Dänemark gegen behäbige und am Ende chancenlose Russen. Es ist ein denkwürdiges Spiel in Kopenhagen und Dänemark ein - man mag es kaum schreiben - Sieger der Herzen. 2:0 für Fußball-Gott.

Jetzt kommt der schwierigste Teil. Die Ungarn haben in der Todesgruppe dieser Europameisterschaft wirklich geliefert. Gegen Portugal hatten sie erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das Ergebnis 0:3. Gegen Frankreich haben sie sich ein 1:1 errungen. Auch in München lieferten sie der deutschen Mannschaft einen großen Kampf und man muss mit Fug und Recht sagen, dass sie ein würdiger Gegner waren. Aber man darf nicht übersehen, dass im Fanblock hinter dem Tor rechtsextreme Hardcore-Fans standen. Und auch die deutsche Mannschaft hat sich reingehauen. Irgendwann in diesem Spiel sah man in der TV-Übertragung eine zerknautschte Regenbogenfahne auf dem zerpflügten Rasen und kurze Zeit später schoss Leon Goretzka den 2:2-Ausgleich. Fußball-Gott lebt! Die Europameisterschaft geht weiter - ohne die Autokraten Erdogan, Putin und Orban. 3:0 für Fußball-Gott.