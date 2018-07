Technik

Baut Samsung drei Modelle?: Galaxy S10 soll iPhone ausstechen

Samsung will sein Jubiläums-Smartphone Galaxy S10 mit drei Modellen feiern. Das sagt ein Star-Analyst voraus. Zwei der drei Geräte sollen ein Feature haben, das sich womöglich viele iPhone-Nutzer wünschen.

Voraussichtlich im September wird Apple sein neues iPhone-Trio vorstellen. Bis dahin dauert es zwar noch eine Weile, doch nicht zuletzt dank der Vorhersagen des treffsicheren Analysten Ming-Chi Kuo ist schon viel über die neuen iPhones bekannt. Jetzt hat sich Kuo auch zum nächsten Flaggschiff von Apples größtem Konkurrenten geäußert.

Bis zur Premiere von Samsungs Galaxy S10 ist es zwar noch deutlich länger hin, die große Show wird erst im Frühjahr 2019 über die Bühne gehen. Erst einmal präsentiert Samsung Mitte August das Galaxy Note 9, doch die Aufmerksamkeit der Technik-Websites und der Samsung-Fans im Netz liegt derzeit eher bei Samsungs Jubiläums-S-Modell.

Drei Modelle wie beim iPhone

Das liegt unter anderem an Aussagen von Ming-Chi Kuo, die bei "Business Insider" nachzulesen sind: Samsung habe für sein S10 drei Modellvarianten geplant, gab der Analyst und Insider zu Protokoll. Das kleinste werde ein 5,8-Zoll-Display haben, das mittlere einen 6,1-Zoll-Bildschirm und das größte einen Touchscreen mit 6,4 Zoll Diagonale - das entspricht ungefähr den Größen, die auch Apple wahrscheinlich für seine neuen iPhones vorgesehen hat.

Die beiden größeren Modelle sollen dabei die Premium-Ausstattung bekommen, während das kleinste als "Light"-Modell etwas schlechter ausgestattet sein soll. Zu den Deluxe-Features der beiden großen S10 soll laut Kuo unter anderem ein Fingerabdruck-Sensor gehören, der unsichtbar unter dem Displayglas verborgen ist. Ein solcher Sensor war bereits für das Galaxy S8 vermutet worden, doch vermutlich aufgrund von Problemen bei der Umsetzung hatte Samsung auf einen herkömmlichen Sensor zurückgegriffen, der mit seiner unglücklichen Platzierung neben der Kameralinse wie eine Notlösung wirkte.

Ultraschall-Sensor als Alleinstellungsmerkmal

Die Ultraschall-Technologie für den neuartigen Sensor unterm Displayglas soll von Qualcomm kommen. Der Chiphersteller hatte einen entsprechenden Sensor unter dem Namen Sense ID bereits Anfang 2015 auf dem Mobile World Congress vorgestellt. Weil sich Samsung mit diesem Feature von Apple abhebe, werde der Hersteller laut Kuo den Ultraschall-Sensor wahrscheinlich "aggressiv" bewerben.

Das kleinste Modell soll den Sensor dagegen an der Seite haben - hier hatten auch Sonys Flaggschiffe den Finger-Scanner, bevor die Japaner ihr Flaggschiff-Design mit den letzten Modellen radikal umgekrempelt haben. Sollte Samsung an seiner aktuellen Design-Linie mit Glasgehäuse und dünnem Metallrahmen festhalten, wäre an der Seite allerdings kein Platz für einen solchen Sensor.

Ebenfalls im Galaxy S10 könnte Samsungs neue Arbeitsspeicher für mobile Geräte Premiere feiern, den die Koreaner jetzt vorgestellt haben. Der LPDDR5-Speicher mit 8 Gigabyte Kapazität eignet sich laut Samsung vor allem für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und Mobilfunk im 5G-Netz. Der neue Speicher erlaubt Übertragungsraten von 6400 Megabyte pro Sekunde (Mb/s), der aktuell in Samsungs Flaggschiffen genutzte LPDDR4X bringt es laut "All About Samsung" auf 4266 Mb/s. Die Website ist sich sicher, dass der neue Arbeitsspeicher im Galaxy S10 zum Einsatz kommt.

Quelle: n-tv.de