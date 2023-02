Konstruktionszeichnungen sollen zeigen, wie das kommende iPhone 15 aussehen wird. Sind sie korrekt, bekommt es unter anderem ein größeres Display und die Notch wird wie bei den aktuellen Pro-Modellen durch das Dynamic Island ersetzt. Angeblich echte Fotos bestätigen zwei wichtige Änderungen.

Nachdem kürzlich bereits angeblich echte CAD-Zeichnungen Details zur Pro-Variante des iPhone 15 verraten beziehungsweise bestätigt haben, kommen aus der gleichen Quelle Konstruktionspläne, die das Design des Standard-Modells zeigen sollen. Und wiederum tauchen fast zeitgleich Fotos im Internet auf, die möglicherweise einen Prototypen des Geräts zeigen.

Die Zeichnungen, die vermutlich aus einer Fabrik stammen, die Schutzhüllen für die kommenden Apple-Smartphones herstellt, hat erneut Max Weinbach veröffentlicht und auf ihnen basierend von einem Grafikdesigner für "9to5Mac" 3D-Bilder erstellen lassen.

Dynamic Island statt breiter Notch

Den Grafiken zufolge werden auch die einfachen neuen iPhones keine breite Notch mehr haben. Stattdessen erhalten sie wie die aktuellen Pro-Modelle das Dynamic Island. Das heißt, die Aussparung im Display ist kleiner, da ein Teil der Sensoren unter dem Panel versteckt ist. Außerdem wird die kleinere Notch getarnt, indem sie in einem Feld zur Anzeige von Aktivitäten integriert ist.

Die Neuerung wurde erwartet, da es eine übliche Vorgehensweise von Apple ist, Verbesserungen zunächst den Pro-Geräten vorzubehalten, um sie ein Jahr später auch bei den Standard-Modellen umzusetzen.

Ebenso ist es keine große Überraschung, dass den Grafiken nach das normale iPhone 15 wie die Pro-Variante höchstwahrscheinlich einen USB-C-Anschluss haben wird. Das liegt nicht nur an einem entsprechenden EU-Beschluss. Apple muss die gute alte Lightning-Buchse auch ersetzen, weil mit ihr lediglich Datenraten auf USB-2.0-Niveau möglich sind, also bis zu 480 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). An USB-C-Buchsen sind dagegen schon bis zu 40 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) möglich, mit USB 4.0 sogar 80 Gbit/s.

Etwas überraschender ist, dass das iPhone 15 mit 6,2 Zoll einen größeren Bildschirm als bisher haben soll. Das aktuelle Modell besitzt ein 6,1 Zoll großes Display.

Keine Überraschung ist wiederum, dass aus den CAD-Zeichnungen nicht hervorgeht, dass das iPhone 15 statt physischer Tasten nur Touchflächen haben wird. Denn dabei handelt es sich voraussichtlich um eine Neuerung, mit denen sich die neuen Pro-Modelle von den Standard-Geräten absetzen sollen.

Kein Zufall ist wohl, dass erneut fast zeitgleich zu den CAD-Zeichnungen Leaker Unknownz21 auf Twitter Fotos veröffentlicht hat, die angeblich einen frühen Prototypen des iPhone 15 zeigen sollen. Auf ihnen sind die verkleinerte Notch und der USB-C-Anschluss zu sehen.