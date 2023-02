Die Anker Soundcore Liberty 4 sind ein heißer Anwärter auf die Bluetooth-Ohrhörer mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bieten nämlich für relativ wenig Geld nicht nur einen sehr guten Klang und eine effektive Geräuschunterdrückung, sondern auch eine Pulsmessung und weitere Extras.

Die meisten Nutzer kennen Anker wahrscheinlich als Hersteller von hochwertigem Zubehör, vor allem bei Ladegeräten und Kabeln hat sich das 2011 vom ehemaligen Google-Mitarbeiter Steven Yang gegründete Unternehmen einen Namen gemacht. Inzwischen ist das chinesische Unternehmen aber auch erfolgreich in etlichen weiteren Technik-Bereichen tätig, unter anderem mit Audiogeräten der Marke Soundcore. Jüngstes Produkt sind die Bluetooth-Ohrhörer Liberty 4, die für 150 Euro ganz schön viel zu bieten haben.

Raffiniertes Ladecase

Auffallend ist zunächst das Case, dessen Deckel nicht aufgeklappt, sondern aufgeschoben wird. Geöffnet oder geschlossen, rastet er zuverlässig ein. Das fühlt sich nicht nur gut an, sondern macht es auch unkomplizierter, die Ohrhörer zu entnehmen oder zurückzulegen.

Die Stöpsel leuchten bei geöffneter Box. (Foto: kwe)

Die in einem schlichten, aber ansprechenden Flügel-Design gestalteten Stöpsel zeigen dabei eine weitere Besonderheit: Bei geöffnetem Deckel leuchten ihre transparenten Aufsätze pulsierend in der Ladebox. Das sieht nicht nur ziemlich schick aus, sondern ist auch ein Hinweis auf ein außergewöhnliches Extra: Der rechte Ohrhörer hat einen Sensor zur Messung der Herzfrequenz integriert. Er arbeitet mit Licht, weshalb die Aufsätze transparent sind. Mit Ear Tips anderer Hersteller funktioniert der Pulsmesser nicht.

Akkurater Pulsmesser im rechten Ohr

In der leider viel zu verschwenderischen Verpackung findet man insgesamt Silikon-Stöpsel in vier verschiedenen Größen. Hat man die passenden Aufsätze gefunden, sitzen die Liberty 4 ausgesprochen bequem, aber sicher genug, um für den sportlichen Einsatz geeignet zu sein. Dafür sind die Ohrhörer auch nach IPX4 vor Spritzwasser geschützt und halten einen Regenguss aus.

Die Pulsfrequenz wird aufgezeichnet, solange man den rechten Ohrhörer trägt. (Foto: kwe)

Um die Daten des Pulsmessers zu erfahren, muss man die zugehörige Soundcore-App öffnen und den Bereich Gesundheit ansteuern. Dort sieht man nicht nur die ziemlich akkurat gemessene Herzfrequenz, sondern kann auch Aufzeichnungen abrufen, Lauftrainings starten oder einen Stresstest machen.

Kopf hoch!

Interessant ist auch die Möglichkeit, mit Lagesensoren die Kopfhaltung verfolgen zu lassen und einen Warnton zu hören, wenn man länger als fünf Minuten reglos mit gesenktem Kopf sitzt. Damit das gut funktioniert, kalibriert man zuvor eine bequeme Körperhaltung. Im Test hat das prima geklappt.

Insgesamt ersetzen die Liberty 4 keine Smartwatch oder ein Fitness-Armband. Einsteiger haben mit den Ohrhörern plus App aber eine brauchbare erste Trainings- und Motivationshilfe.

Sehr viele Anpassungsmöglichkeiten

Die App bietet sehr viele Möglichkeiten, den Klang anzupassen. (Foto: kwe)

Die hervorragende App hat aber nicht nur eine Gesundheitsabteilung. Man findet in ihr einen umfangreichen Equalizer mit diversen Modi und Einstellungsmöglichkeiten. Man kann unter anderem eine benutzerdefinierte HearID erstellen. Das heißt, über einen Test kann man den Klang an das eigene Hörvermögen anpassen.

Auch bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) gibt es die Option, einen an den Gehörgang angepassten adaptiven Modus zu erstellen. Und damit das alles gut funktioniert, kann man zuerst testen, ob die Ohrhörer optimal sitzen.

Schließlich findet man bei den Soundeffekten auch noch Einstellungen für räumliches Audio. Dabei kann man zwischen einem räumlich fixierten 3D-Klang und - ermöglicht durch die Lagesensoren - einer Kopf-Nachverfolgung (Spatial Audio) wählen. Das heißt, wenn man den Kopf dreht, hört es sich an, als bliebe die Stereo-Bühne an Ort und Stelle.

Toller Klang

So viele Extras sind für 150-Euro-Ohrhörer außergewöhnlich, aber sie wären wenig wert, wenn Klang und ANC nur mittelmäßig wären. Doch auch hier liefert Anker ab. Die Ohrhörer produzieren sehr befriedigende, tiefgehende Bässe. Sauber definierte und verteilte Mitten bestimmen das Klangbild, das durch klare und detailreiche Höhen gekrönt wird.

Auch bei hohen Lautstärken verlieren die Liberty 4 nicht die Beherrschung, sie agieren erfreulich verzerrungsarm. Schön ist auch eine recht weite und luftige Stereo-Bühne. Außerdem haben sich die neuen Soundcore-Stöpsel als sehr vielseitig herausgestellt, sie bringen jeden Musikstil gut rüber.

Effektive HearID

Die Grundstimmung ist warm, mitunter kann der Klang etwas dumpf wirken. Hier kann der Equalizer Abhilfe schaffen. Im Test hat aber vor allem die HearID zu einem erheblich besseren, neutraleren und klareren Klang geführt. Richtig eingestellt bestehen die Liberty 4 auch den Vergleich mit der viel teureren Oberklasse.

Das gilt vor allem, wenn man sie mit hochauflösendem, LDAC-codiertem Material füttert. aptX oder andere ebenfalls hochauflösende Codecs beherrschen die Ohrhörer nicht. Die Bluetooth-Verbindung (5.3) ist auch über größere Distanzen stabil.

Gutes ANC

Bei der aktiven Geräuschunterdrückung enttäuschen die Liberty 4 ebenfalls nicht. Apples Airpods Pro 2, die Bose QuietComfort Earbuds II und andere ANC-Champions filtern Störgeräusche zwar noch etwas besser, aber die Soundcore-Ohrhörer erledigen ihren Job gut, vor allem gleichmäßiges Verkehrsrauschen dämpfen sie effektiv.

Das Case kann induktiv geladen werden. (Foto: kwe)

Der adaptive Modus funktioniert, die Anpassung an den Gehörgang macht sich aber kaum bemerkbar. Der Transparenzmodus, wenn es darauf ankommt, Außengeräusche zu hören, ist angenehm dosiert. Man versteht alles, hat aber nicht das Gefühl, Superkräfte zu bekommen.

Einfache Steuerung, lange Laufzeit

Gesteuert werden die Stöpsel über ihre druckempfindlichen Flügel. Hier hat man die Möglichkeit, in der App für jede Seite einzustellen, was geschieht, wenn man sie zwischen Zeigefinger und Daumen ein-, zwei- oder dreimal drückt. Das funktioniert einwandfrei und ist angenehmer, als auf Touchflächen zu tippen, was immer mit etwas unangenehmen Plops im Ohr verbunden ist.

An der Laufleistung der Ohrhörer gibt es ebenfalls nichts zu mäkeln. Laut Anker halten sie mit ANC bis zu neun Stunden durch. Im Test waren es etwa acht Stunden, was immer noch sehr beachtlich ist. Die Box, die man auch induktiv laden kann, hat Reserven von bis zu 19 Stunden. Nach 15 Minuten im Case können die Buds wieder für rund drei Stunden Musik abspielen.

Fazit

Aktuell findet man für 150 Euro kaum bessere Bluetooth-Ohrhörer als die Soundcore Liberty 4. Ihr Klang ist ausgezeichnet, ihr ANC effektiv, ihre Ausdauer sehr gut. Dazu kommen viele Anpassungsmöglichkeiten und Extras, wie man sie selbst bei viel teureren Konkurrenten nur sehr selten findet.