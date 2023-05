In den kommenden Wochen soll die Korrekturfunktion weltweit verfügbar sein.

Wer sich bei Whatsapp vertippt, kann sich künftig korrigieren. Der Messengerdienst bekommt eine neue Funktion. Wer seine Äußerungen einfangen möchte, muss sich allerdings sputen.

Der beliebte Messengerdienst Whatsapp verzeiht künftig Fehler - demnächst soll es möglich sein, Nachrichten noch 15 Minuten nach dem Abschicken zu verändern. Dafür müsse man die Nachricht gedrückt halten und dann im Menü „Bearbeiten“ auswählen, teilt das Unternehmen in seinem Blog mit. Der Empfänger sehe nur, dass die Nachricht bearbeitet worden sei, nicht aber wie. Die Funktion soll demnach in den kommenden Wochen verfügbar sein. Schon jetzt ist es möglich, Nachrichten einfach zu löschen.

Laut Statista hatte Whatsapp im Februar 2020 weltweit erstmals zwei Milliarden Nutzer. Den Dienst gibt es seit 2009 und er gehört zum Facebook-Konzern Meta. Laut dem Statistik-Portal ist der zweitbeliebteste Dienst der Facebook-Messenger. Datenschützer üben an den Diensten des Konzerns regelmäßig Kritik. Erst am Montag wurde deswegen eine hohe Geldstrafe über 1,2 Milliarden Euro gegen Meta verhängt. Dem Konzern wird künftig verboten, Daten in die USA zu übertragen.