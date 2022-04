Rihanna erwartet gerade ein Baby von A$AP Rocky. Doch so, wie es aussieht, könnte das Kind mit einem Vater im Gefängnis zur Welt kommen. Der Rapper wird in Los Angeles festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Streit auf einen Bekannten geschossen zu haben.

US-Rapper A$AP Rocky ist am internationalen Flughafen von Los Angeles festgenommen worden. Nach Informationen des US-Portals "TMZ" war er zuvor mit einem Privatjet von Barbados eingeflogen. Dort sollen er und seine hochschwangere Freundin Rihanna, die von der Karibikinsel stammt, gemeinsam im Urlaub gewesen sein.

Die Festnahme des 33-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers heißt, gab das Los Angeles Police Departement (LAPD) in einer unter anderem auf Twitter veröffentlichten Mitteilung bekannt. US-Medienberichten zufolge soll Rihanna dabei gewesen sein, als der Zugriff erfolgte. A$AP Rocky wird Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe vorgeworfen.

Die Schießerei soll sich am Abend des 6. Novembers 2021 in Hollywood ereignet haben. Der Musiker, der mit zwei weiteren Personen unterwegs gewesen sei, habe nach einem Streit mit einem Bekannten auf diesen geschossen, heißt es. Das Opfer habe leichte Verletzungen erlitten und sei medizinisch behandelt worden. "Nach der Schießerei flohen der Verdächtige und zwei weitere Männer zu Fuß aus der Gegend", erklärt das LAPD.

550.000 Dollar Kaution

"Der Fall wird der Staatsanwaltschaft des Bezirks Los Angeles zur Prüfung vorgelegt", heißt es abschließend in dem Polizeibericht. Wie die "Los Angeles Times" meldet, wurde eine Kaution in Höhe von 550.000 Dollar (etwa 507.000 Euro) festgesetzt. Der Zeitung zufolge durchsuchten Ermittler auch das Haus des Rappers in Los Angeles.

A$AP Rocky war bereits 2019 nach einem gewalttätigen Vorfall in Schweden wegen Körperverletzung verurteilt worden. Der Rapper hatte gemeinsam mit anderen in Stockholm einen Mann auf der Straße zusammengeschlagen. Rund vier Wochen verbrachte er in Untersuchungshaft. Um eine längere Gefängnisstrafe kam er damals allerdings noch herum.

A$AP Rocky und Rihanna hatten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich gemacht. Bei der Met Gala Mitte September 2021 in New York gaben die beiden ihr Debüt auf dem roten Teppich. Ende Januar wurde bekannt, dass Rihanna von A$AP Rocky schwanger ist. Für die 34-Jährige und ihren Partner ist es das erste Kind.