Die Tragödie um den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins geht auch an der Familie von Alec Baldwin natürlich nicht spurlos vorbei. Nun meldet sich mit Hilaria Baldwin auch die Frau des Schauspielers zu Wort. Und Tochter Ireland steigt in die Bütt, um einer spottenden Trump-Anhängerin Paroli zu bieten.

Nach dem Unfall am Set des Westerns "Rust", bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins ums Leben kam, hat sich nun auch Hilaria Baldwin erstmals öffentlich zu der Tragödie geäußert. Die Frau von Schauspieler Alec Baldwin, der Hutchins versehentlich mit einer Requisitenpistole erschoss und Regisseur Joel Souza verletzte, meldete sich auf Instagram zu Wort.

"Mein Herz ist bei Halyna. Ihrem Mann. Ihrem Sohn. Ihrer Familie und ihren Liebsten. Und meinem Alec", schreibt die 37-Jährige. Es sei bereits gesagt worden, dass es für eine solche Tragödie "keine Worte" gebe, "denn es ist unmöglich, den Schock und Kummer eines solch tragischen Unfalls auszudrücken".

Ähnlich hatte sich zuvor bereits ihr Ehemann bei Twitter geäußert. "Es gibt keine Worte, um meinen Schock und meine Trauer über den tragischen Unfall auszudrücken, bei dem Halyna Hutchins, eine Ehefrau, Mutter und von uns sehr geschätzte Kollegin, ums Leben kam", erklärte Alec Baldwin in einem Tweet.

"Poetische Gerechtigkeit"

Auch Ireland Baldwin, die 26-jährige Tochter des Schauspielers, war bereits am vergangenen Freitag in einer Instagram-Story an die Öffentlichkeit gegangen. "Meine Liebe und Unterstützung gelten der Familie und den Freunden von Halyna Hutchins. Ich schicke heilende Gedanken an Joel Souza. Und ich wünschte, ich könnte meinen Vater heute extra fest umarmen", erklärte sie.

Nun schaltete sich Ireland Baldwin abermals ein - diesmal jedoch, um der rechtskonservativen US-Aktivistin Candace Owens Kontra zu geben. Owens hatte zuvor Alec Baldwin bei Twitter verspottet. "Alec Baldwin hat vier Jahre damit verbracht, Donald Trump und seine Anhänger als bösartige Mörder darzustellen. Was Alec passiert ist, wäre ein Beispiel für poetische Gerechtigkeit, wären nicht unschuldige Menschen von ihm ermordet worden", so die 32-Jährige.

Owens nahm damit Bezug auf die Rolle, die Alec Baldwin in der TV-Show "Saturday Night Live" mehrere Jahre gespielt hatte. Der Schauspieler parodierte in dem Format regelmäßig den damaligen US-Präsidenten Trump.

"Der widerwärtigste Mensch"

Ireland Baldwin richtete auf Instagram eine direkte Antwort an Owens: "Du bist der widerwärtigste, abscheulichste und kränkste Mensch, der mir je untergekommen ist. Mal abgesehen von deinen zumeist verdorbenen Einstellungen, solltest du dich dafür schämen, keinen Respekt vor dem Leben einer Frau zu haben, die versehentlich und tragisch ums Leben gekommen ist", machte das Model seinem Ärger Luft.

Später holte Ireland Baldwin ein weiteres Mal aus: "Sei Republikanerin. Lass dich nicht impfen. Das ist mir scheißegal", schrieb sie Owens ins Stammbuch. Nicht tolerieren könne sie jedoch die Respektlosigkeit der Trump-Anhängerin.

Ihre Worte scheinen durchaus Gehör gefunden zu haben. Später informierte Ireland Baldwin ihre Fans, sie und Owens hätten ein langes Gespräch geführt. Schließlich wünschte sie ihrer Kontrahentin sogar eine "friedliche Nacht", was diese mit den Worten beantwortete: "Wünsche ich dir auch." Owens löschte zudem ihren fragwürdigen Tweet.