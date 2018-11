Unterhaltung

Guck mal, Johnny!: Amber Heard setzt die Badehaube auf

Bei diesem Outfit dürfte nicht nur Amber Heards Verflossener Johnny Depp Augen machen. Bei einem Auftritt in London präsentiert sich die Schauspielerin mit einer Art Badekappe auf dem Kopf. Das hat allerdings einen Grund.

Amber Heard hat sich offenbar auch modisch von ihrem neuen Streifen "Aquaman" inspirieren lassen. Zur Premiere in London erschien die 32-Jährige in einer algengrünen Robe mit floralem Muster und einer dazu passenden Kopfbedeckung im Stil einer Bademütze.

Das ärmellose Kleid mit Goldelementen war fast bis zum Bauchnabel ausgeschnitten, Cut-outs an Taille und Rücken setzten Heards schlanke Figur in Szene. Die extravagante Valentino-Robe lief zudem in einer langen Schleppe aus.

Neben der grünen Kappe glänzte an Heards linkem Ohr auch ein großer Ohrring in Gold, ihre Plateau-Heels von Brian Atwood funkelten ebenfalls golden. Eine lange, dünne Halskette und ein Armreif rundeten ihren Auftritt ab. Das Make-up hielt die Schauspielerin dezent, das Kleid sorgte schließlich für genug Aufsehen.

Top oder der nächste Flop?

In "Aquaman" mit "Game of Thrones"-Star Jason Momoa in der Titelrolle geht es um die Vorgeschichte des halb menschlichen Atlanters Arthur Curry, der sich seinem Schicksal stellen muss, um herauszufinden, wer er wirklich ist. Amber Heard ist als Kriegerin Mera, die Aquaman auf seinen Abenteuern begleitet, in einer Hauptrolle zu sehen. Der Film läuft am 20. Dezember 2018 in den deutschen Kinos an.

Zuletzt sah man Heard unter anderem in dem Thriller "London Fields", der in den USA einen der schlechtesten Kinostarts aller Zeiten hinlegte. Und das, obwohl in dem Streifen auch ihr Ex Johnny Depp eine kleine Nebenrolle hatte. "London Fields" war bereits 2013 gedreht worden, wegen juristischer Streitigkeiten kam der Film jedoch erst jetzt in die Kinos.

Heard und Depp heirateten 2015, ließen sich aber schon ein Jahr später wieder scheiden. Heard wirft Depp unter anderem häusliche Gewalt vor, was er bis heute bestreitet.

Quelle: n-tv.de