Herzschmerz, Kummer und vielleicht auch das eine oder andere Tränchen: So sieht es oft aus, wenn eine Liebe zerbricht. Michèle de Roos hingegen scheint ihre Trennung von Ex-"Bachelor" Niko Griesert nicht wirklich nahezugehen. Der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung wird bei ihr zum Event.

Nun gut, von einer Langzeitbeziehung kann man bei Michèle de Roos und Niko Griesert noch nicht sprechen. Doch immerhin waren der "Bachelor" des Jahres 2021 und die ursprünglich nur Zweitplatzierte in seinem Herzen über ein Jahr lang ein Paar. Ja, sogar zusammengezogen sind sie schon. Und mit Hundedame Callia schafften sie sich noch dazu einen gemeinsamen Vierbeiner an.

Doch seit Ende vergangener Woche wissen wir: Die Liebe der beiden, so es denn je eine war, hat wohl keine Zukunft mehr. Jedenfalls sieht das de Roos so, die in einer Instagram-Story erklärte, sie und Griesert seien "in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs" gewesen. Und die 27-Jährige wurde noch deutlicher: "Wir beide wissen nicht, ob wir nochmal zueinanderfinden werden."

Auch die praktische Konsequenz dieser Entwicklung zeigte de Roos auf: "Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen." Zumindest wolle man sich weiterhin zusammen um den Hund kümmern, offenbarte de Roos. Deshalb solle ihre neue Wohnung auch in der Nähe ihrer bisherigen Bleibe mit Griesert sein.

"Erstmal Wohnung putzen"

Wer allerdings nun erwartet hätte, de Roos hadere womöglich mit der Entscheidung und leide unter Trennungsschmerz, ist falsch gewickelt. Vielmehr zelebriert sie in ihrer Instagram-Story den Umzug regelrecht wie einen Event.

"So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Wohnungsübergabe mit Callia. Die unterstützt mich heute ein bisschen", nimmt de Roos ihre rund 300.000 Followerinnen und Follower lächelnd mit auf ihre Reise in eine neue Zukunft. "Und dann geht's gleich mit dem Umzug los."

In einem weiteren Clip heißt es dann: "Das Umzugschaos kann losgehen! Muss jedoch erstmal die Wohnung putzen." Dazu spricht de Roos in ihr Smartphone: "Hier hinten stehen schon die ganzen Kartons, die ich gleich schon anfange rüberzuschleppen." Dann käme noch eine Freundin mit einem Anhänger, um die größeren Teile zu verstauen.

"Keep your heart pure"

Im Anschluss sieht man de Roos mit ihren Umzugshelferinnen und -helfern in Aktion, ehe sie auch schon in ihrem künftigen Domizil angekommen ist. "Leute, ich sag's euch: Ich bin hier schon richtig im Einrichtungsfieber", freut sie sich zu einem Kameraschwenk durch die neue Wohnung. Zwischen all den Umzugsclips streut de Roos - ganz die geschäftstüchtige Influencerin - aber auch immer wieder noch Werbung für die Klamotten ein, die sie während der Aktion am Leib trägt.

Nach allzu großem Kummer sieht das alles nicht aus. Wie es dabei wohl Griesert geht? Er hat sich bislang noch nicht zu der - wenigstens räumlichen - Trennung von de Roos geäußert. Auf seiner Instagram-Seite postete er lediglich ein Bild, das ihn lachend zeigt. Dazu die vielsagenden Worte: "Keep your heart pure" ("Halte dein Herz rein").

Griesert hatte 2021 in der RTL-Show "Der Bachelor" den Rosenkavalier gemimt (auch auf RTL+ abrufbar). Am Ende entschied er sich für Michelle "Mimi" Gwozdz, während er de Roos als Zweitplatzierte nach Hause schickte. Doch die Beziehung mit Gwozdz scheiterte noch vor der Ausstrahlung des Finales im TV. Wenig später kam der mittlerweile 31-Jährige, der bereits Vater einer heranwachsenden Tochter ist, mit de Roos zusammen.