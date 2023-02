Viel wurde spekuliert, wer die ältere Frau ist, die Harry entjungferte. In seiner Autobiografie schildert der Prinz Details, nennt aber keinen Namen. Nun meldet sich eine Baggerfahrerin, die einst für Harrys Vater Pferde pflegte. Ihre Geschichte stimmt nicht ganz mit den Angaben des Royals überein.

Massenhafte Details haben wir über das Privatleben von Prinz Harry aus seiner Autobiografie erfahren. Nur fair, wenn sich vermeintlich Beteiligte auch äußern. In einem großen Interview der "Daily Mail" outet sich nun eine Frau als diejenige, mit der der Rotschopf sein erstes Mal hatte. "Ich bin die ältere Frau, die Prinz Harry die Jungfräulichkeit nahm", sagt Sasha Walpole der Zeitung. Vonseiten Harrys steht eine Bestätigung oder eine Reaktion noch aus, doch passt Walpoles Geschichte durchaus zu den Details, die Harry selbst preisgab - bis auf wenige Unterschiede.

So hatten britische Medien bereits vor der offiziellen Veröffentlichung der Autobiografie einiges herausgefunden und brisante Details verraten. So soll Harry seinen ersten Sex im Alter von 17 Jahren, also um das Jahr 2001 herum, mit einer "älteren Frau" gehabt haben. Um wen es sich handelt, verriet er nicht, doch gab er preis: "Sie mochte Pferde sehr gerne und behandelte mich wie einen jungen Hengst." Und weiter: "Ein kurzer Ritt. Danach hat sie mir einen Klaps auf den Po gegeben und mich weggeschickt."

Liebe für Pferde: richtig - Harrys Alter: falsch

Die heutige Baggerfahrerin Walpole gibt in der Tat an, Harry in ihrer Zeit als Pferdepflegerin auf einem Anwesen von Harrys Vater, dem damaligen Prinzen Charles, kennengelernt zu haben. Sie mag also Pferde. Nur ist sie heute 40 Jahre alt und damit lediglich zwei Jahre älter als Harry. Im Zuge der Berichterstattung waren Medien von einer bedeutend älteren Frau ausgegangen, die Harry "eingeritten" hatte - etwa von der heute 57-jährigen Liz Hurley.

Stattgefunden haben soll der Quickie unter freiem Himmel - auf einer Wiese hinter einem gut besuchten Pub. Walpole erklärt, dass der Akt auf der Feier zu ihrem 19. Geburtstag stattfand. Und Harry war damals sogar erst 16 Jahre alt. Zum Klaps auf Harrys Hintern sagt sie: "Danach packte ich ihn in der Tat am Hintern und gab ihm einen Klaps."

"Es war schnell, wild, aufregend"

Ihr Gesamturteil passt auch zu Harry Schilderungen einer abenteuerlichen Nummer: "Es war schnell, wild, aufregend. Wir waren beide betrunken. Es wäre nicht passiert, wenn wir es nicht gewesen wären."

Den ersten Schritt hin zu intimeren Handlungen hatte Walpoles Schilderungen zufolge auf der Party Harry gemacht. Nachdem sie zahlreiche Shots getrunken hatten und die letzte Runde im Pub ausgerufen worden war, soll Harry sie gefragt haben, ob sie nach draußen wolle, um eine Zigarette zu rauchen. Laut "Daily Mail" handelte es sich um dabei um Marlboro Lights. "Er fing an, mich zu küssen", so Walpole. "Schnell ging es von einem Kuss auf den Boden." Danach sei es ohne Kondom zur Sache gegangen.

Auch ein Urteil hat Walpole, heute Mutter zweier Kinder, die ihr Geld als Baggerfahrerin verdient, für Harrys Liebeskünste parat: "Um die Wahrheit zu sagen, er hat nicht dafür gesorgt, dass ich zufriedengestellt bin. Er war jung. Das versteht man erst, wenn man älter ist. Es war wirklich nur ein Moment der Leidenschaft."