Öffentliche Auftritte von Donald Trumps jüngstem Sohn Barron sind rar. Der 16-Jährige war seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus nicht mehr in den Medien zu sehen. An der Seite seiner Eltern nimmt er nun ebenfalls an der Trauerfeier für Ivana Trump teil.

Barron Trump bekommt man nur selten zu Gesicht. Das einzige gemeinsame Kind des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Ehefrau Melania tritt nicht häufig in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Mit seinen Eltern hat der jüngste Sprössling nun jedoch die Trauerfeier für Ivana Trump, die Ex-Frau seines Vaters, besucht.

Der Trauergottesdienst fand am vergangenen Mittwoch in einer Kirche in Manhattan, New York City, statt. Fotos zeigen den 16-Jährigen an der Seite seiner Eltern und der weiteren Trump-Familie auf den Treppenstufen des Gotteshauses. Ebenso wie sein Vater trug auch Barron Trump einen dunklen Anzug mit Krawatte.

Ivana Trump war am 14. Juli überraschend im Alter von 73 Jahren verstorben. Sie war die erste Ehefrau von Donald Trump, die beiden waren von 1977 bis 1992 verheiratet. Die gemeinsamen Kinder Donald Trump Jr., Ivanka und Eric waren ebenfalls mit ihren Partnern und Kindern vor Ort.

Auch Melania und Tiffany dabei

Anders als ihre Mutter war auch Tiffany Trump, die Tochter des Ex-Präsidenten aus dessen zweiter Ehe mit Marla Maples, geladen. Sie kam in Begleitung ihres Partners Michael Boulos und erwies der Verstorbenen ebenfalls die letzte Ehre. Donald Trump hatte Ivana für Marla Maples verlassen. Die gebürtige Tschechin nannte ihre Nachfolgerin bis an ihr Lebensende nur "diese Frau" oder "das Showgirl".

Auch mit Melania Trumps Anwesenheit hatten nicht viele gerechnet. Sie und Ivana sollen sich nicht gut verstanden haben - zumindest nutzte letztere ihre seltenen Interviews stets dafür, um gegen die Slowenin zu sticheln. So bezeichnete sie sich 2017 etwa selbst als "First Lady", da sie "immerhin die erste Trump-Frau" gewesen sei.

Den Tod von Ivana Trump hatten ihre Kinder in den sozialen Medien bestätigt. Ein Gerichtsmediziner gab später die Todesursache bekannt. Sie war an den Folgen eines Unfalls gestorben. US-Medien berichteten übereinstimmend von einem Treppensturz.