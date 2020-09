Trotz ihrer Scheidung verstehen sich Ivana und Donald Trump noch ausgezeichnet. Mit der jetzigen Ehefrau des US-Präsidenten kann die Tschechin aber offenbar nichts anfangen. Nicht zum ersten Mal nutzt sie ein Interview, um gegen First Lady Melania zu sticheln.

Ivana Trump, Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump, hat der britischen Mittags-Talkshow "Loose Women" eines ihrer seltenen Interviews gegeben. Darin ließ sie keinen Zweifel an ihrer Loyalität zum aktuellen US-Präsidenten, mit dem sie drei erwachsene Kinder hat.

Im roten Kostümjäckchen, mit Hochsteck-Frisur und viel Make-up sprach die gebürtige Tschechin mit starkem Akzent über das Verhältnis, das sie mit Donald Trump habe: Bereits zwei Jahre nach der Scheidung 1992 hätten sie sich als gute Freunde wiedergefunden und stünden bis heute in regelmäßigem Kontakt.

Angesprochen auf die First Lady Melania Trump, die jetzige Ehefrau ihres Ex-Mannes, verneinte Ivana Trump jedoch jeglichen Kontakt. Sie spreche nur mit dem "Herrn Präsidenten direkt". Und die 71-Jährige ergänzte: "Ich beschäftige mich nicht mit den Ex-Frauen und seinem Privatleben. Wir reden über unsere Kinder, manchmal reden wir über Wirtschaft ... aber wir reden nicht über die Ex-Frauen." Die Hinweise des weiblichen Interview-Teams, dass Melania Trump doch weiterhin die Ehefrau sei, überhörte Ivana Trump beflissen.

"Wie viel mehr kann man haben?"

Als sie gefragt wurde, ob die First Lady einen guten Job mache, sagte Ivana Trump nach einer langen Pause, sie sei sich "nicht sicher". Sie fügte hinzu: "Sie ist sehr ruhig und sie geht nicht wirklich an viele Orte. Sie geht zu Sachen, zu denen sie gehen muss, aber sie ist ruhig."

Gefragt, ob sie sich vorstellen könne, dass ihre Tochter Ivanka, die von ihrem Vater als Beraterin eingestellt wurde, eines Tages selbst Präsidentin der USA werden könnte, antwortete Ivana Trump: "Sie ist jeden Tag im Weißen Haus. Sie ist jeden Tag neben ihrem Vater. Sie weiß alles, was los ist". Und sie fuhr fort: "Ich denke, sie könnte eines Tages definitiv die erste Präsidentin sein. Sie ist schlau wie die Hölle, sie ist wunderschön, sie ist auf dem Laufenden ... Wie viel mehr kann man haben?"

"Ich bin die First Lady"

Es ist nicht das erste Mal, dass Ivana Trump ihre Nachfolgerin öffentlich provoziert. 2017, als sie ihre Memoiren "Raising Trump" veröffentlichte, sagte sie in einem Interview: "Ich habe einen direkten Draht zum Weißen Haus." Etwa einmal alle zwei Wochen spreche sie mit dem Präsidenten, der sie auch um Rat bitte - etwa, wenn er etwas Bestimmtes twittern wolle. "Aber ich rufe ungern (im Weißen Haus) an, weil Melania da ist und ich nicht will, dass es zu Eifersüchteleien meinetwegen kommt. Ich bin immerhin die erste Trump-Frau, okay? Ich bin die First Lady, okay?"

Die in Tschechien geborene Ivana Trump heiratetet 1977 den US-Unternehmer Donald Trump, mit dem sie die Kinder Donald Trump Jr., Ivanka und Eric Trump hat. Die Ehe wurde 1992 geschieden, nachdem Donald Trump sie mit Marla Maples betrogen hatte. Mit ihr hat er eine Tochter namens Tiffany. Seit 2005 ist Donald Trump mit Melania Trump verheiratet, 2006 kam deren Sohn Barron zur Welt.