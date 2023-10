Billie Eilish ist für ihren ganz eigenen Style bekannt, zu dem bereits einige Tätowierungen gehören. Jetzt hat sie sich erneut unter die Nadel gelegt und ihren Rücken entlang der Wirbelsäule von einem Tattookünstler verzieren lassen. Dafür ausgewählt hat sie ein abstraktes Muster.

Billie Eilish hat es wieder getan und zeigt das Ergebnis endlich auch ihren Fans: In ihrem aktuellen Instagram-Post enthüllt die Sängerin ihr neues und großes Rückentattoo.

Das Foto, das sie in einer Instagram-Galerie veröffentlichte, scheint während des Tätowierens aufgenommen worden zu sein, kurz nachdem die Umrisse fertiggestellt waren. Der Tattoo-Künstler dahinter ist laut Verlinkung Matias Milan, dessen abstrakter Style auch bei anderen Promis wie zum Beispiel der kanadischen Sängerin Grimes beliebt ist.

Bereits vor vier Wochen hatte Eilish mit einem Post bei Instagram angedeutet, dass sie sich ein neues Tattoo habe stechen lassen. Auf dem Schnappschuss ist ihr Nacken zu sehen und somit die Spitze der fertigen Tätowierung, die sich bis hoch in den Halswirbelbereich zieht.

Nicht der erste Körperschmuck

Die 21-Jährige hat bereits mehrere Tätowierungen. Zum einen erstreckt sich von ihrem Oberschenkel bis zu ihrem unteren Bauch ein großes Drachen-Tattoo. Erstmals konnten Fans 2021 einen Blick auf die Verzierung werfen, als Eilish für das Cover der britischen "Vogue" posierte und das Tattoo unter dem transparenten Stoff ihres Outfits zu erkennen war.

Außerdem verriet sie im selben Jahr in ihrem jährlichen Interview mit "Vanity Fair", dass sie sich "ein paar Feen" auf ihr linkes Handgelenk und ihre Hand habe stechen lassen. "Sie sind wie meine kleinen Schutzengel-Feen", sagte sie im Interview. Auf ihrem Brustbein steht zudem ihr Nachname "Eilish", auch das enthüllte sie gegenüber "Vanity Fair" mit dem Kommentar: "Ja, ich liebe mich selbst."

Wie auch ihre eigene Musik. In einem Interview mit Jimmy Kimmel erklärte sie kürzlich, sie könne Künstler nicht verstehen, die ihre eigenen Songs nicht hören mögen. "Das finde ich sehr frustrierend, denn warum machst du das dann?", so Eilish in dem Gespräch mit dem US-Talkmaster.