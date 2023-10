Als Billie Eilish 2019 die Single "Bad Guy" veröffentlicht, gilt sie bereits als musikalische Senkrechtstarterin. Mit dem Song brennt sie sich jedoch endgültig ins popkulturelle Gedächtnis. Dabei findet sie selbst das Lied eher albern, wie sie nun ausplaudert.

Grundsätzlich liebt Billie Eilish ihre eigene Musik natürlich. Nun aber hat die 21-Jährige verraten, dass sie eines ihrer eigenen Lieder auch für sehr dumm halte. Das erklärte sie während eines gemeinsamen Besuchs mit ihrem älteren Bruder, Finneas O'Connell, bei US-Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel.

"Nun, objektiv gesehen ist 'Bad Guy' das dümmste Lied der Welt", sagte Eilish in dem Gespräch, um dann allerdings doch einzuschränken: "Aber es ist richtig gut." Den scheinbaren Widerspruch erläuterte sie damit, dass man Humor haben müsse, um das Lied zu verstehen: "Dieses Lied soll albern sein, aber es ist einfach nur lustig, weil es dumm ist."

Das Stück, das von Eilishs 26-jährigem Bruder produziert wurde, startete 2019 in den Charts durch und wurde bei den 62. Grammy Awards als beste Single sowie bester Song ausgezeichnet. Allein auf Youtube bringt es das offizielle Musikvideo zu "Bad Guy" mittlerweile auf mehr als 1,2 Milliarden Aufrufe.

Manches ist ihr auch peinlich

Billie Eilish auf RTL+ Musik (Foto: picture alliance/dpa/MAXPPP) Auf der Suche nach Musik von Billie Eilish? Songs, Alben und Infos von ihr gibt es auf RTL+ Musik.

Im Interview mit Jimmy Kimmel äußerte Eilish auch ihr Unverständnis für Künstlerinnen und Künstler, die sich ihre eigenen Lieder nicht anhören mögen oder ihre Musik vielleicht sogar hassten. "Das finde ich sehr frustrierend, denn warum machst du das dann?", fragte die Sängerin. Sie und ihr Bruder seien "große Fans von dem, was wir machen und ich liebe meine eigene Musik", versicherte sie. Gleichwohl ändere sich ihre Betrachtung der eigenen Songs. Zwar sei ihr auch manches peinlich, aber sie wisse trotzdem alles zu schätzen.

Billie Eilish und Finneas O'Connell begannen 2015 damit, gemeinsam an Musik zu arbeiten. Nach der Veröffentlichung einzelner Songs und einer EP gelang der US-Amerikanerin bereits mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" 2019 der weltweite Durchbruch. Mit der Single-Auskopplung "Bad Guy" preschte Eilish auch erstmals nahezu überall bis in die vordersten Regionen der Single-Charts vor.

Neben diversen Grammy Awards kann Eilish auch zahlreiche weitere Auszeichnungen bereits ihr Eigen nennen. So wurde sie etwa 2022 mit einem Oscar für den besten Filmsong geehrt - "No Time to Die" aus dem James-Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben".