Wieder einmal schickt Britney Spears ihren Instagram-Followern freizügige Grüße. Diesmal rekelt sie sich während ihrer Flitterwochen ohne Bikini-Oberteil im Wasser. Und sie schwärmt vom Inselhopping und berichtet von Flüssigkeitsverlust beim Hubschrauberflug.

In den vergangenen Monaten hat sich Britney Spears mehrfach ziemlich leicht bekleidet bei Instagram gezeigt. Auch aus ihren Flitterwochen grüßt die Sängerin ihre Fans nun mit einem Clip, in dem fast alle Hüllen fallen.

Das kurze Video zeigt Spears in verschiedenen Szenen im Bikini an einem Traumstrand. Mal läuft die 40-Jährige ohne Bikini-Oberteil auf die Kamera zu und hat dabei ihre Brüste nur mit ihren Händen bedeckt. Ein anderes Mal rekelt sie sich oben ohne im klaren Wasser.

Zweiwöchiger Jacht-Urlaub im Paradies

Spears erklärt dazu im beigefügten Kommentar, dass die Aufnahmen während des zweiten Teils ihrer Flitterwochen entstanden sind. Sie befinde sich auf einem zweiwöchigen Jacht-Urlaub und sie besuche mit ihrem Ehemann, Sam Asghari, eine tropische Insel nach der anderen. Das sei für sie "wortwörtlich verrückt".

Offenbar haben sie auch einen Hubschrauberflug gemacht, der ihr nicht so gut bekommen ist, denn Spears schreibt in dem Post weiter: "Mädels, wenn ihr abnehmen wollt, fliegt in einem Hubschrauber und ihr verliert all eure Flüssigkeit, weil ihr nervös seid ... ich glaube, ich habe 4 Pfund an einem Tag abgenommen".

Kurz zuvor hatte Spears einen anderen Clip veröffentlicht, der sie gemeinsam mit Asghari auf einem Boot zeigt. Darin küssen sich die beiden auch mehrfach und umarmen sich. Der 28-Jährige präsentiert in seinen Instagram-Stories weitere Eindrücke. Er ist unter anderem beim Kajakfahren oder mit Zigarre vor der Traumkulisse zu sehen.

Im Juni Hochzeit nach fünf Jahren Beziehung

Das Paar ist seit rund fünf Jahren zusammen, Anfang Juni gaben sich die beiden dann endlich das Jawort. Die Märchenhochzeit besuchten unter anderem auch Promi-Freunde wie Paris Hilton, Madonna und Selena Gomez.

Es ist die dritte Ehe für Spears: 2004 war sie 55 Stunden lang mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet. Und von 2004 bis 2007 mit Kevin Federline, mit dem sie ihre Söhne Sean Preston und Jayden James, inzwischen 16 und 15 Jahre alt, hat.