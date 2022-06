Sie hat es tatsächlich getan: Nur einige Monate nach dem Ende ihrer 13-jährigen Vormundschaft hat Britney Spears zum dritten Mal geheiratet. Nun tauchen auch die ersten Fotos von der Zeremonie auf. Sie zeigen die Sängerin ganz in Weiß und ihren Mann Sam Asghari im Smoking.

Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass Britney Spears endgültig ihre Freiheit zurückerlangt hat. Nachdem erst im November 2021 die Vormundschaft durch ihren Vater, die rund 13 Jahre lang gewährt hatte, aufgehoben worden war, hat die 40-Jährige nun prompt wieder geheiratet. Ihr Mann: der zwölf Jahre jüngere Sam Asghari.

Die Öffentlichkeit blieb bei der Feier zwar weitgehend außen vor. Dennoch wurden rasch Einzelheiten publik. Zum Beispiel, dass wohl rund 60 geladene Gäste anwesend waren, unter ihnen mehrere Topstars und Promis wie Sängerin Madonna, Millionenerbin Paris Hilton, Schauspielerin Drew Barrymore und Modeschöpferin Donatella Versace.

Ebenso ist klar, wer nicht da war: Britneys Eltern Jamie und Lynne Spears sowie ihre Schwester Jamie Lynn Spears. Auch die Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15), die aus der früheren Ehe mit Kevin Federline stammen, sollen nicht anwesend gewesen sein. Aus der engsten Familie war wohl nur Bruder Bryan Spears mit von der Partie.

Jason Alexander festgenommen

Dass es einen ungebetenen Gast gab, wurde ebenfalls rasch bekannt. Mit Jason Alexander wurde der allererste Ehemann von Spears festgenommen, nachdem er versucht hatte, die Hochzeit zu crashen. Ihm hatte sie 2004 spontan das Jawort gegeben - 55 Stunden später wurde die Ehe annulliert.

Last but not least sind nun auch erste Bilder des glücklichen Brautpaares aufgetaucht. Sie zeigen Spears in einem schneeweißen Kleid, das natürlich von Donatella Versace entworfen wurde. Asghari wiederum entschied sich für einen schwarzen Smoking.

"Vogue"-Fotograf Kevin Ostajewski gewährt auf seinem Instagram-Account zudem einen Blick auf das prächtige Anwesen von Spears, auf dem die Hochzeit stattfand. Zu sehen ist da auch eine mit vielen Blumen verzierte weiße Hochzeitskutsche. Bleibt zu hoffen, dass sie Spears diesmal wirklich ins Glück befördert hat.