Zwei Abgeordnete aus dem US-Kongress sind offenbar so beeindruckt von Britney Spears' Erfolg im Vormundschaftsprozess, dass sie sie kontaktieren und einladen, offen darüber zu sprechen. Privat freut sich die Sängerin gerade wohl nur noch mehr über ihren neuen Welpen.

Britney Spears ist offenbar von zwei US-Kongress-Abgeordneten dazu eingeladen worden, mit ihnen über ihre Vormundschaft zu sprechen. "Dein Weg zur Gerechtigkeit wird viele andere, die in unsachgemäßer Weise durch eine Vormundschaft zum Schweigen gebracht werden, inspirieren und bestärken", heißt es in einem Brief, der auf den 1. Dezember datiert ist und den Spears auf Instagram teilte.

Die beiden demokratischen Abgeordneten Charlie Crist und Eric Swalwell gratulierten darin der Sängerin zu ihren "historischen Siegen" und drückten unter anderem ihre Besorgnis darüber aus, dass Spears nicht selbst hatte auswählen können, wem die Kontrolle über ihre Finanzen und persönlichen Belange übertragen worden war.

Spears bedankte sich für die Einladung und schrieb, dass sie bei Erhalt des Schreibens vor rund zweieinhalb Monaten noch lange nicht so geheilt gewesen sei wie heute. "Dank dieses Briefs hatte ich das Gefühl, gehört zu werden und als sei ich das erste Mal in meinem Leben wichtig", schrieb sie dazu. Gerne wolle sie anderen Menschen in solchen Situationen helfen.

Die 40-Jährige hatte 13 Jahre lang unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears gestanden, nachdem sie 2008 wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Mitte November erhielt sie ihre Freiheit zurück.

Auf den Hund gekommen

Doch nicht nur über die Post aus dem Kongress freut sich Britney Spears, sondern auch über ein neues Familienmitglied namens Sawyer, wie sie ebenfalls bei Instagram verrät. Der Australian Shepherd-Welpe sei die zweite große Liebe ihres Lebens, teilt sie dort zu einem Boomerang-Video des Tieres mit.

Wie in einem Traum habe sie den Vierbeiner auf Maui gefunden und ihn direkt mitgenommen. "Es ist lustig. Er antwortet zwar nicht, aber es ist, als würde er verstehen, was ich sage", schreibt Spears weiter. Die Sängerin ist sich sicher: "Er versteht mich, besonders mit diesen Augen. Er bringt mein Herz zum Schmelzen."

Außer dem Hund durfte noch ein weiteres Tier bei Spears einziehen. "Ich habe auch eine neue Katze und werde sie später vorstellen", ließ sie ihre Abonnenten wissen. Die Sängerin deutete bereits an, dass die Katze französisch sei und wie ein kleiner Gepard aussehe. Nun habe sie ein Haus voller Kleintiere. Der neue Welpe ist übrigens nicht der einzige Hund im Haus. Erst im Oktober überraschte Spears' Verlobter Sam Asghari sie mit dem Dobermann-Welpen Porsha.