In seiner Rolle als Stallknecht Kuno in "Neues aus Büttenwarder" erreicht Sven Walser Kultstatus. Schon ab der ersten Folge war er fester Bestandteil des Teams. Nun ist der Schauspieler nach schwerer Krankheit gestorben.

Der vor allem als Stallknecht Kuno aus der NDR-Serie "Neues aus Büttenwarder" bekannte Schauspieler Sven Walser ist tot. Walser sei nach schwerer Krankheit am 4. April in Berlin gestorben, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit. Der am 26. April 1963 in Bremen geborene Walser wurde nur 59 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

NDR-Programmdirektor Frank Beckmann würdigte Walser für sein "feines und nuanciertes Spiel". Walser hatte nach der Ausbildung an der Schauspielschule in Hamburg vor allem am Theater gespielt; in den vergangenen Jahren stand er vornehmlich am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater auf der Bühne. Im Fernsehen war er auch in Reihen wie "Großstadtrevier", "Alarm für Cobra 11" oder den "Soko"-Krimis zu sehen.

Kultstatus erreichte Walser in seiner Rolle als Stallknecht Kuno in "Neues aus Büttenwarder". Schon ab der ersten Folge war er fester Bestandteil des Teams.

Etliche Serien-Stars aus "Büttenwarder" tot

Die Serie "Neues aus Büttenwarder" lief ab 1997, die letzte von 98 Folgen wurde 2021 ausgestrahlt. Als Grund für das Serien-Aus wurde die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix angeführt, der angekündigt hatte, nicht mehr für weitere Folgen zur Verfügung zu stehen. Er hat in allen Episoden Bauer Arthur "Adsche" Tönnsen verkörpert.

Ein weiterer Grund dürfte auch der Tod vieler Kult-Charaktere sein: Einer der Hauptdarsteller der Reihe war der 2019 gestorbene Schauspieler Jan Fedder. Der NDR würdigte den Hamburger mit einer besonderen Episode der Serie "Neues aus Büttenwarder". Darin stirbt der Fernsehstar in seiner Rolle des Bauern Kurt Brakelmann den Serientod. Ebenfalls verstorben ist der als 106-jähriger Onkel Krischan bekannte Hans Kahlert. Er starb 2021 und wurde 87 Jahre alt.