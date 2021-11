Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht, heißt es. Aber Cathy Hummels ist ja an sich schon erwachsen. Dennoch unterläuft ihr nun ein feuriges Missgeschick. "Der Klassiker", wie sie zu Aufnahmen von ihrem verkohlten Adventskranz erklärt.

Vier große pinke Kerzen auf goldenen Kerzenhaltern. Das Ganze drapiert auf einem Kranz aus naturfarbenen Kunstblumen. Und dazu noch ein paar pinke Elemente: So sah der Adventskranz von Cathy Hummels eigentlich aus, wie sie ihren Followern und Followerinnen auf Instagram zeigte.

Von der schönen Deko ist jedoch nicht mehr allzu viel übrig. Stattdessen entging die 33-Jährige wohl nur knapp einem echten Feuerdrama in ihrem Zuhause.

"Ich habe gerade fast das Haus abgebrannt ... kein Witz! Der Klassiker mit dem Adventskranz", schreibt Hummels wenig später in einer ihrer nächsten Stories. Wie es dazu kam, schildert sie so: "Ich habe den Adventskranz nochmal angezündet und es kam so eine kleine Stichflamme. (…) Das war eine Millisekunde."

"Ich war unter Schock"

Der Adventskranz ist komplett abgebrannt, wie sie den Fans ebenfalls demonstriert. Zu sehen bekommt man auch die Decke, mit der der Brand gelöscht werden konnte. "Wir haben das Feuer mit einer Decke gestoppt. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. Ich war unter Schock", so Hummels.

Schließlich hat Hummels nach dem Erlebnis noch einen Rat für ihre Instagram-Gemeinde. "Bitte seid vorsichtig", appelliert sie an die Fans. Und weiter: "Wenn ihr einen Adventskranz habt aus Kunstblumen: nur LED-Lichter." Sie selbst will es offenbar künftig auch so handhaben: "Ich werde keine echten Kerzen mehr in den Kranz stellen. Gott sei Dank ging alles gut."

Cathy Hummels ist seit 2015 mit Fußballer Mats Hummels verheiratet. 2018 kam ein gemeinsamer Sohn zur Welt. Trennungsgerüchte, die seit geraumer Zeit kursieren, hat das Paar bislang nicht offiziell kommentiert. Ob die beiden wohl zusammen Weihnachten feiern werden? Dann sollten sie vielleicht schon mal den Feuerlöscher bereitstellen.