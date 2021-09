Daraus soll doch mal einer schlau werden! Die Spekulationen um den tatsächlichen Beziehungsstatus von Mats und Cathy Hummels reißen nicht ab, da gießt sie nun mit einer Instagram-Nachricht noch einmal Öl ins Feuer der Gerüchteküche. Und ein Schleifen-Rätsel gibt sie zudem auf.

Das Leben von Cathy Hummels gleicht in jüngster Zeit einer Achterbahnfahrt. Noch keine zwei Wochen ist es her, da konnte sie über ein Urteil des Bundesgerichtshofs jubeln, das sie als Influencerin in den sozialen Netzwerken stärkte. Am vergangenen Wochenende wiederum sprach sie bei einer Charity-Veranstaltung in München ganz frank und frei über ihre Erfahrungen mit Depressionen.

Über allem schweben seit einiger Zeit jedoch die nicht verstummenden Gerüchte, in ihrer Ehe mit Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hänge der Haussegen ordentlich schief. Kommentieren wollen die Spekulationen offenbar beide nicht. Stattdessen heizt Cathy Hummels die Gerüchteküche mit kryptischen Familien-Posts auf ihrer Instagram-Seite kräftig an.

Erst Ende August veröffentlichte sie allem Krisengerede zum Trotz einen Familien-Schnappschuss, der sie mit Mann Mats und Sohnemann Ludwig zeigte. Im zugehörigen Kommentar ging sie dann jedoch ausschließlich auf den Nachwuchs ein. "Wir sind sehr stolz auf dich, Ludwig", schrieb sie etwa und fuhr fort: "Du bist das beste Kind der Welt. Für dich halten wir immer zusammen, denn du bist wichtiger als alles andere."

"Der beste Junge"

Nun hat die 33-Jährige mit einem weiteren Dreier-Bild auf Instagram nachgelegt. Während sie im Vordergrund zu sehen ist, lacht dahinter Mats Hummels mit Sohn Ludwig an der Hand in die Kamera. "Er ist der beste Junge - ach ja, und der schlauste, liebste, schönste, lustigste …", erklärt Cathy Hummels dazu. Nur welchen ihrer beiden Jungs meint sie denn?

Doch damit nicht genug der Verwirrung. Verdutzt zeigten sich einige Beobachter auch vom optischen Auftritt der Influencerin bei der Münchner Charity-Veranstaltung. Nein, nicht etwa weil Cathy Hummels zu dem Event im Dirndl erschien. Das war durchaus stilecht. Stein des Anstoßes war vielmehr die Schleife an ihrem Kleid, die sie doch prompt rechts trug. Symbolisch steht dies nämlich für vergeben, verlobt oder verheiratet. Das jedoch mag angesichts der Gerüchte um ihre angeblich zerrüttete Ehe nicht jedem einleuchten.

"Oft wurde ich gefragt, warum ich die Schleife rechts trage. Wieso denn nicht? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen?", scheint sich Cathy Hummels in einem weiteren Instagram-Post über die Irritationen lustig zu machen.

Zugleich präsentierte sie einen mutmaßlich sündhaft teuren Ring an ihrem Finger und erklärt dazu: "Wenn man so einen tollen Ring bekommt, dann sag ich doch doppelt und dreifach 'Ja'." Hä? Hat sie das Schmuckstück etwa von ihrem Mats bekommen? Nein, von einem Schmuckhersteller. "Ich habe einen kleinen Witz gemacht, dass ich verlobt bin", klärt Cathy Hummels später in einer Instagram-Story auf, dass das alles nicht so ganz ernst gemeint gewesen sei. Wie ernst es aber nun wirklich um ihre Ehe bestellt ist, lässt sie dagegen weiter offen.