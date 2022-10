20 Jahre sind seit Christina Aguileras Song "Beautiful" vergangen. Seither hat sich die Welt drastisch verändert, nicht zuletzt aufgrund des Siegeszugs sozialer Netzwerke. Für die Sängerin ein Grund, ihren Hit neu zu bebildern und so ein Zeichen zu setzen.

"You are beautiful, no matter what they say" ("Du bist schön, was auch immer sie sagen") - mit dieser Textzeile hält Christina Aguilera 2002 ein Plädoyer für die Selbstliebe. Ihr Song "Beautiful" vom Album "Stripped" wird nicht nur zu einem weltweiten Hit mit Top-Platzierungen in den Charts. Er mausert sich auch zu einer Hymne der LGBTQ-Community.

Das liegt vermutlich nicht zuletzt am Video-Clip, der seinerzeit zu dem Song veröffentlicht wird. In ihm sind nicht nur Jugendliche zu sehen, die unter den gängigen Schönheitsidealen leiden - ein Mädchen reißt etwa die Seiten aus einem Modemagazin heraus und verbrennt sie. Er zeigt zum Beispiel auch ein schwules Paar, das sich küsst, und einen transgeschlechtlichen Protagonisten mit Make-up und Abendkleid.

"Es ist mir eine Ehre"

20 Jahre sind seither vergangen. Viel hat sich in dieser Zeit verändert. Die Botschaft des Songs, der von der ehemaligen 4-Non-Blondes-Sängerin Linda Perry geschrieben wurde, aber an sich ist gleichgeblieben. Für Aguilera offenbar Anlass, ihr noch einmal Nachdruck zu verleihen. Sie tut das, indem sie "Beautiful" mit einem komplett neuen Video nun abermals veröffentlicht hat.

Bereits vor einigen Tagen kündigte die Sängerin dies auf ihrer Instagram-Seite an: "Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von 'Stripped' und des World Mental Health Day ist es mir eine Ehre, ein neues Musikvideo für 'Beautiful' zu präsentieren." In einem weiteren Post schob sie später nach: "Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit ihren uneindeutigen Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen."

"Das muss sich ändern"

So fokussiert sich das "Beautiful"-Video des Jahres 2022 insbesondere auf den Schönheitswahn, der durch die sozialen Netzwerke wabert. Zu sehen sind Kinder und Jugendliche, die auf ihre Smartphones starren, während Muskelpakete vor ihnen trainieren oder ein Arzt einer Frau Operationslinien auf die Haut malt. Schließlich jedoch wischen sie sich die Markierungen für eine Schönheits-OP aus dem Gesicht und gehen spielen - ganz einfach so, wie sie sind.

Am Ende des Clips liegt ein Smartphone auf dem Boden, aus dem Blut fließt. "In den vergangenen 20 Jahren, seit 'Stripped' veröffentlicht wurde, hat Social Media die Beziehung zu unseren Körpern und damit auch unsere mentale Gesundheit verändert", steht dazu geschrieben. Untersuchungen legten nahe, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen der Beschäftigung mit sozialen Netzwerken und Problemen mit dem eigenen Körper, Selbstverletzungen und Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen. "Das muss sich ändern", so Aguileras Resümee.