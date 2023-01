Claudia macht sich keine Freunde, Jolina klettert ins Tunnelsystem der "Jaulwürfe" und ergattert sechs Sterne und Cecilia muss das Camp verlassen. An Tag 13 gibt es Post von den Lieben. Das ist emotional, bietet aber auch Steilvorlagen für Gags. Lucas, wenn du wüsstest, was draußen los ist!

"Lass uns bitte nur das Wichtigste reden und uns aus dem Weg gehen", sagt Gigi zur "falschen" Claudia vor dem Hintergrund des schwelenden Bolognese-Gates. Beide umarmen sich und gehen ihrer Wege und Claudia meint, das solle ihr nur recht sein. Was macht sie zwei Minuten später? Lässt bei Djamila Dampf ab.

Leckofatzo! Die "Bolo"-Bombe ist scharf. Endlich weiß das Camp Bescheid. Bloß nicht am Sprengkopf fummeln. Djamila ärgert sich, die Naturkatastrophen-Touristin von Florida nicht schon eher gestoppt zu haben: "Mitgefangen, mitgehangen, ich habe mich mitreißen lassen." Und unserer "Bolo"-Claudia ist es auch unheimlich wichtig, genau das immer wieder zu betonen: "Du hast ja auch mitgemacht!" Leider will sie partout nicht begreifen, was an ihrem Nudel-Gag so schlimm sein soll. Schließlich sei es nur "ein Witz" gewesen. Ja, aber einer, den man, wie Papis anmerkt, schon längst hätte aufklären müssen! Stattdessen feierte sie sich - als Papis ihr das Attribut-Geschenk überreichte, als "selbstlose" Heldin.

Aber Leute, jetzt muss mal wieder gut sein, okay? Claudia reicht es langsam. Ständig wird sie mit der Bolognese-Nummer in Verbindung gebracht: "Hey, ich war nicht diejenige, die eine Pizza gegessen hat!"

Immer herrlich, Äpfel mit Birnen zu verglichen oder eben Bolognese mit Pizza. Frei nach Matthias "Marzipane" sollten wir an dieser Stelle festhalten, dass die Brunnenvergifterin Claudia unserem Cosimo wegen seines letzten Abendmahls ein so schlechtes Gewissen eingeredet hat, dass dieser ihr die Hälfte seiner Chips überlassen hatte. Tagelang hielt die "falsche Schlange" die Lüge aufrecht. Jetzt, als die Bombe platzt, will sie Djamila mitreißen, macht Stimmung im Camp, gibt sich als Gigi-Opfer: "Der schließt mich aus. Ich darf nicht mehr mit dem reden. Findet ihr das gut, dass ich ausgeschlossen werde?"

"Es ist schön, anderen Menschen zu verzeihen"

Liebe Claudia: Der Unterschied ist, dass Gigi und Cosi SOFORT ehrlich waren. Sie wurden für ihre strategisch richtige Entscheidung von der Gruppe gemaßregelt. Cosimo fühlte sich tagelang deswegen schlecht, während du deine Lüge absichtlich aufrechterhalten hast. Kann man machen. Ist strategisch aber Hack, weil dir Millionen Menschen zuschauen.

So und jetzt: Basta mit Pasta! Oder wie Cordalis weltmännisch referiert: "Es ist schön, anderen Menschen zu verzeihen." Lange werden die Menschen in diesen Breitengraden keine Spaghetti Bolognese mehr essen, ohne an die Frau zu denken, die der Annahme ist, das Thema sei uninteressant und nicht mal eine "BILD- Schlagzeile" wert. Die titelt: "Spielerfrau zeigt ihr wahres Gesicht; Claudia EGOberg und die geschmacklose Bolo-Lüge".

Während die Dirndl-Designerin laut darüber nachdenkt, aus dem Camp zu wollen, kommt Jolina wirklich mal raus. Zwar nur zur Dschungelprüfung mit dem Titel "Jaulwurf", aber wer hätte gedacht, dass sich mitten im australischen Dschungel so schöne deutsche Schrebergärten befinden? Natürlich mit akkurat auf Kante geschnittenem Rasen. Die fleißigen "Jaulwürfe" haben unter Tage schwer gewütet, überall gibt es "Jaulwurfshügel".

Die Aufgabe der 30-Jährigen: ins Tunnelsystem der Insektenfresser hinabzukriechen und nach Sternen zu suchen. Es ist stockduster. Überall Spinnen, Mehlwürmer, Ameisen und Kakerlaken. Und mittendrin eine mutige Jolina, die sechs Sterne erspielt und zurecht stolz auf sich sein kann. Ihren Sieg widmet sie den Moderatoren, darunter auch Dirk Bach. Ein emotionaler Moment, der auch bei Sonja für die eine oder andere Träne sorgt.

Was sonst noch geschah:

Djamila berichtet am Weiher von ihrer Zeit im Jugendwerkhof in der DDR, ein "Heim für Kinder und Jugendliche, die sich dem sozialistischen System nicht angepasst haben" und davon, wie sie mit 14 Jahren mit dem Bus zur Zwangsarbeit gekarrt wurde. Dieses Kapitel der DDR-Geschichte sei vollkommen "unter den Tisch gefallen". Sie gibt zu, jeden Tag zu kämpfen. Den Dschungel habe sie anfangs schon nach kurzer Zeit verlassen wollen. Auch Claudia kommen die Tränen und so geben sie sich gegenseitig Kraft, diese aufreibende Zeit gemeinsam durchzustehen.

An Tag 13 gibt’s auch Post von den Lieben. Die Emotionalität, die mit den Zeilen einhergeht, ist für Leute, die nicht unter diesen Bedingungen leben, schwer nachvollziehbar. Die Zeit scheint im Dschungel oft endlos, Tage fühlen sich wie Monate an. Es wird abermals gefühlsgeladen. Gigi weint und will am liebsten gleich zu seiner "Perle", Papis Mutter lässt ihren Sohn das erste Mal in dessen Leben wissen, wie stolz sie auf ihn ist und Cordalis ist ob der aufbauenden Worte seiner "Katze" sichtlich gerührt. Wie schön wäre es doch gewesen, wenn in Lucas Brief gestanden hätte: "Weil du drinnen nicht lieferst, sorgen wir draußen mit der Causa "Iris vs. Peter" für maximalen Gossip der Hölle. Deine Familie".

Das Camp verlassen muss Cecilia.